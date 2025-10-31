サービス開始50周年！日本記念日協会が登録認定11月1日を「CHINTAIの日」に制定

株式会社CHINTAI

お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI（本社 東京都港区 代表取締役社長 奥田倫也、以下 CHINTAI）は、1975年11月1日に創刊した賃貸住宅情報誌『賃貸住宅ニュース』（現『CHINTAI』）から、賃貸物件情報提供サービスの開始50周年を迎えるにあたり、創刊日である11月1日を「CHINTAIの日」として日本記念日協会に申請し、正式に記念日登録されたことをお知らせいたします。

「CHINTAIの日」制定の背景

「CHINTAIの日」は、1975年11月1日に創刊された賃貸住宅情報誌『賃貸住宅ニュース』（現『CHINTAI』）に由来しています。当時、不透明になりがちだった賃貸市場において、「正確な情報公開」と「安心できる取引の実現」を目指して誕生した本誌は、賃貸情報のインフラとして社会に定着。現在は、インターネットを中心とした情報提供や暮らしの提案を行う企業へと進化しています。

2025年11月には、サービス開始から50周年という大きな節目を迎えます。50年の歩みを未来へとつなぐ新たな一歩として、この記念日を制定しました。今後も、安心で快適な賃貸暮らしを支える多様なサービスの提供に取り組んでまいります。

記念日登録の概要

・記念日名：「CHINTAIの日」

・日付：11月1日

・登録団体：一般社団法人 日本記念日協会

・由来：1975年11月1日の賃貸住宅情報誌『賃貸住宅ニュース』（現『CHINTAI』）創刊日

会社概要

・株式会社CHINTAI https://www.chintai.jp/

お部屋探しのリーディングカンパニーである株式会社CHINTAIは、「住まい」「お部屋」をベースに、暮らしを豊かにするためのさまざまなサービスを運営するメディア会社です。

賃貸物件検索サイト『CHINTAIネット』を中心に、「安心・安全」かつ「心に残る」サービスをご提供します。