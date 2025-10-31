“願い”は、世界を動かすチカラになる。京都から世界へ、テラ・ルネッサンスが新タグライン「願いをチカラに、平和をつくる」を発表

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

国連経済社会協議会の特殊諮問資格NGO（特定の活動分野に特別な能力を有するNGO）、認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、所在地：京都府京都市、以下テラ・ルネッサンス）は、テラ・ルネッサンスの「らしさ」をより明確にするために、新しいタグラインを策定しました。「願いをチカラに、平和をつくる」というタグラインに込めた想いを、理事長・吉田真衣の言葉でお伝えします。

この度、テラ・ルネッサンスの「らしさ」と目指す世界を仲間である皆様と共有するため、新タグライン「願いをチカラに、平和をつくる」を策定しました。約半年間の対話を経て完成した、私たちの誓いです。ここに込めた三つの想いを共有させてください。

〇「願い」- すべての活動の出発点

私たちの活動は、いつも「願い」から始まります。紛争下の「安心して生きたい」という現地の声と、「自分にも何かできないか」と願う皆様の想い。この二つの重なりが原点です。

この言葉に決まるまで、「想い」という言葉とも向き合いました。「想い」も温かい言葉です。しかし、現地の人々の声はより切実で、私たちの内にある平和への強い意志も、単なる「想い」ではなく、命の根源から湧き出る「願い」そのものであると確信し、この言葉を選びました。

〇「チカラに」- 願いを、行動と希望へ変えるプロセス

私たちの「願い」は、現地の人々の「人生を取り戻したい」という願いと結びつき、未来をつくる確かな「チカラ」へと変わります。私たちは「一人ひとりに未来をつくる力がある」と心の底から信じ、共に歩む関係性を大切にしています。

一つひとつは微力かもしれない。けれど、決して無力ではない。「願い」が集まれば、平和を築く大きな力になる。そんな確信を「チカラ」という言葉に込めました。

〇「平和をつくる」- 私たち全員で成し遂げる、能動的な行動

これまで大切にしてきた「一人ひとりに未来をつくる力がある」という言葉は、私たちの信念でした。新タグライン、特に「平和をつくる」という言葉には、その信念を基盤としつつ、私たち自身が平和の主体的な『つくり手』となるのだ、という強い決意と覚悟を込めています。

平和は誰かが与えてくれるものではなく、主体的に「つくる」もの。安心して生きられる環境を整え、未来を生き抜くチカラを育み、平和の輪を広げる。その行動の積み重ねの先に平和があると確信しています。

〇願いをチカラに、次の25年に向けて

理事長・吉田真衣

この新タグラインを胸に、次の25年に向けて歩みを進めます。 これからも、皆様と共に「願い」を「チカラ」に変え、世界平和の実現に向けて共に歩んでいただけますと幸いです。

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など