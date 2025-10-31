ピザーラでサイドメニューも手軽にお得！！　『お得なスペシャルセット』シーンに合わせた4つのセットでパーティタイム！！

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、4種類のサイドメニューセットを『お得なスペシャルセット』として、2025年11月5日（水）から期間限定で販売いたします。

■冬のお集まりに『お得なスペシャルセット』！！

ピザーラ冬の新商品の発売開始に合わせて、ピザと一緒にご注文いただけるバラエティ豊かな4種類のサイドメニューセット『お得なスペシャルセット』を販売いたします。

『お得なスペシャルセット』はピザと一緒にご注文いただけるセットで、シーンに合わせて選んでいただきやすいように、チキンやポテトやサラダの様々な組み合わせをご用意しております。

これからの時期、多くのシーンでご活用いただけるピザーラの『お得なスペシャルセット』をぜひお試しください。

■ポテト・チキン・サラダなど選べる4種類のセットお子様も大好き、ポテトとナゲット！お酒にもピッタリのチキン＆ポテト！女性にも嬉しいサラダとナゲットミックス！大人も子供も大満足のセット！

＊ピザ1枚ご注文につき、1セットの販売となります。 ＊他のセット・クーポンとの併用はできません。

＊販売期間は予告なく変更する場合がございます。

＊インターネットからのご注文では、公式サイトでのみご利用頂けます。 ＊価格は全て税込です。 ＊画像はイメージです。