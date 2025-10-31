【東京都町田市】11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間です

町田市役所市庁舎ライトアップの様子

毎年11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間です。

市では、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組んでいます。

明治安田生命保険相互会社との連携協定に基づく啓発活動

「親子で幸せになるためのストレスマネジメント」講座をYouTubeによるオンラインセミナーとして開催

※同社が提供する動画を配信

■日程：11月1日（土）～12月14日（日）

■対象：子育て世代の市民

市庁舎を活用した啓発活動

（１）まちカフェ！へのブース出展

市民協働フェスティバル「まちカフェ！」に児童虐待防止に関するブースを出展し、オレンジリボンの普及啓発の掲示やキャンペーングッズ配布を行います。

■日時：11月29日（土) 午前10時～午後4時

■場所：町田市庁舎（子ども家庭支援課のブースは２階）

※先着で東京都作成のキャンペーングッズをプレゼント！

【参考】2024年度のグッズ内容：エコバッグ、ノート、アルコールティッシュ、クリアファイル等

（２）市庁舎ライトアップ

市庁舎を児童虐待防止の啓発活動のシンボルカラーであるオレンジに彩ります。

■日時：11月5日（水)、11月7日（金) 午後6時～9時

町田駅前ペデストリアンデッキのライトアップ

町田駅前ペデストリアンデッキをオレンジにライトアップします。

■日時：11月1日（土)～6日（木) 午後4時～翌朝6時（最終日は24時まで）

オレンジリボン運動について

2004年の栃木県の死亡事件をきっかけに、児童虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、児童虐待をなくすことを呼びかける運動です。

町田市の取組の詳細は市ホームページ（下記URL、二次元コード）をご覧ください。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/5/2/6557.html

キャンペーングッズ（イメージ）

