【東京都町田市】11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間です

　毎年11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間です。


　市では、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組んでいます。


明治安田生命保険相互会社との連携協定に基づく啓発活動

「親子で幸せになるためのストレスマネジメント」講座をYouTubeによるオンラインセミナーとして開催　


※同社が提供する動画を配信


■日程：11月1日（土）～12月14日（日）


■対象：子育て世代の市民


市庁舎を活用した啓発活動

（１）まちカフェ！へのブース出展


　市民協働フェスティバル「まちカフェ！」に児童虐待防止に関するブースを出展し、オレンジリボンの普及啓発の掲示やキャンペーングッズ配布を行います。


■日時：11月29日（土)　午前10時～午後4時


■場所：町田市庁舎（子ども家庭支援課のブースは２階）


※先着で東京都作成のキャンペーングッズをプレゼント！


【参考】2024年度のグッズ内容：エコバッグ、ノート、アルコールティッシュ、クリアファイル等



（２）市庁舎ライトアップ


　市庁舎を児童虐待防止の啓発活動のシンボルカラーであるオレンジに彩ります。


■日時：11月5日（水)、11月7日（金)　午後6時～9時


町田駅前ペデストリアンデッキのライトアップ

　町田駅前ペデストリアンデッキをオレンジにライトアップします。


■日時：11月1日（土)～6日（木)　午後4時～翌朝6時（最終日は24時まで）


オレンジリボン運動について

　2004年の栃木県の死亡事件をきっかけに、児童虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、児童虐待をなくすことを呼びかける運動です。


