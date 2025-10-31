2026年あなたの運勢｜アポロン山崎が占う、あなたの総合運。公式占いサイトにて「2026年の運勢先取りキャンペーン」を実施中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年10月31日（金）より、運営する公式占いサイト「アポロン山崎の占い」にて『2026年の運勢先取りキャンペーン』の提供を開始いたしました。

2026年の運勢先取りキャンペーン

■キャンペーン概要：

「アポロン山崎の占い」では、1年の終わりが見えてくるこの時期に合わせ『2026年の運勢先取りキャンペーン』を開催中です。キャンペーン期間中に対象の鑑定を受けていただいた方には、期間限定の特別鑑定と引き換えることができる鑑定チケットをプレゼント！

2026年の干支は「丙午（ひのえうま）」。この年は、情熱的でエネルギッシュな1年になるとされていますが、この勢いに乗るには早めの準備がカギです。来年をより良いスタートで迎えるために、今のうちに自分の運勢を知り、心と環境を整えておきましょう！

ぜひこの機会に、アポロン山崎の占いをお楽しみください。

※『2026年の運勢先取りキャンペーン』に参加するためには、公式占いサイト「アポロン山崎の占い」（https://apollon-yamasaki.jp）への会員登録が必要です。(月額440円)

■キャンペーン期間

2025年10月31日（金）～2025年11月27日（木）17:00

■公式占いサイト「アポロン山崎の占い」のご紹介

【結婚相手もバシバシ的中！運命・未来もズバズバ当てる！】凄腕占い芸人・アポロン山崎の“メチャ当て”鑑定登場！愛も縁も才能も、この先起こる出来事もズバッと見抜き、あなたの現実をまるっと解剖していきます！芸能界席捲中の的中鑑定、その身でご体感ください！

■監修者紹介

吉本興業所属。大阪NSC33期生。占い芸人としてメディアでも活躍中。手相、算命学、オラクルカードなど様々な占いの技法を駆使し、これまで鑑定した人は7万人以上、芸人や著名人だけでも2000人を占い、大物先輩芸人たちの婚期を見事言い当てるなど、当たりすぎて怖いと的中率が話題に。「性格も過去も未来も全て当てる」「予約が全く取れない」と関西で多くの相談者や芸人の間で評判となる。現在は大阪や東京、愛知などで全国的に鑑定を行いながら、テレビや雑誌などのメディアでも活躍している。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：アポロン山崎の占い

・販売料金 ：月額440円（税込）

