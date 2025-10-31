「ABEMA」、10月31日（金）よる10時より放送する『ダマってられない女たち season2』第9話に先駆けて、佐田真由美、益若つばさらゲストのスタジオの様子を公開！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）の#9を、2025年10月31日（金）よる10時より放送いたします。

『ダマってられない女たち season2』 #9先行映像：

https://abema.tv/video/episode/90-2016_s2_p509

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。

番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。なお、#9には、モデルで女優の佐田真由美と、同じくモデルでタレントの益若つばさが登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けます。

10月31日（金）の『ダマってられない女たち season2』#9では、イベントで「アレン様ー！」と熱狂的な声援を浴び、SNSの総フォロワー数が100万人を突破するなどファンが急増中のカリスマ・アレン様に密着。なぜ今、多くの女性たちがアレン様に熱狂するのか？そのルーツを探るべく、故郷・高知県へ。旧友との再会で、「本当の自分を出したらいけないみたいな葛藤があって…」と、これまで見せることが少なかった本音をこぼします。壮絶な過去を乗り越え唯一無二の存在となったアレン様。その人気の裏に隠された知られざる苦悩と、彼の言葉が人々の心を惹きつける理由に迫ります。

さらに、SNSをきっかけに人生が激変した2人の女性を特集。1人目は、SNSでの発信を機に、月の売り上げが数倍に跳ね上がった美人ラーメン店主。海外からも客が殺到し、婚姻届を持ってくる熱狂的なファンまで現れる人気ぶりをみせます。2人目は、SNSで自身の作品が「芸術作品だ」と話題になった全身タトゥーの美人彫り師。「30歳までに死のうと思ってた」と語るほどの壮絶な過去から、タトゥーを彫ることで生きる希望を見出した彼女の人生に迫ります。この様子は10月31日（金）よる10時より放送いたします。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#9放送日時：2025年10月31日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCNFccdZKo5H

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、佐田真由美、益若つばさ

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※配信日程、内容、配信形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

