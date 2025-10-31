韓国発フローズンヨーグルトブランド「YOAJUNG（ヨアジョン）が 大宮マルイ店にＦＣ店オープン

株式会社B.N

韓国発のフローズンヨーグルトブランドYOAJUNG（ヨアジョン）を韓国食品スーパー「大宮マルイ店」内にＦＣ店舗として出店することを決定いたしました。2025年11月1日のオープンを予定しており“買い物もスイーツも韓国気分で楽しめる新感覚スポット”として展開いたします。

大宮マルイ

店舗住所

店舗名：YOAJUNG 大宮マルイ店（アンニョンマート内）

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 大宮マルイ1F

オープン予定：2025年11月1日

アンニョンマート 大宮マルイ店

2024年4月27日、さいたま市大宮区の大宮マルイ1階にオープン。韓国直輸入の食品・雑貨・コスメを約2000種類そろえた韓国スーパーでカップ麺型のテーブルを使ったイートイン「ラーメンミュージアム」も併設し、韓国ラーメンをその場で味わえる体験型ショップとして人気を集めている。JR大宮駅西口からすぐの好立地で買い物ついでに立ち寄れる“韓国気分スポット”として注目されている。

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 大宮マルイ1F

営業時間：10:30～20:00（施設に準ずる）

公式Instagram：https://www.instagram.com/annyeongmart_omiya/

ブランド紹介

YOAJUNG（ヨアジョン）は、韓国で400店舗以上を展開する人気フローズンヨーグルトブランドです。蜂の巣（コムハニー）・フルーツ・シリアル・クッキーなどを自由に組み合わせられる“カスタマイズ型ヨーグルトスイーツ”としてZ世代を中心に支持を集めています。

日本では2025年以降、大阪・新大久保・表参道・原宿と次々に出店しSNS上では「映える韓国スイーツ」として話題化韓国文化を“食”を通じて体験できるブランドとして注目を集めています。



同年12月には、新宿曙橋エリアにも新店舗を展開予定です。

ＦＣ加盟募集について

ブランド名：YOAJUNG（ヨアジョン）

加盟形態：ＦＣ（フランチャイズ）

加盟対象：飲食事業者・小売業者・新規開業希望者

募集エリア：全国主要都市（関東・関西・九州・北海道など）

サポート内容：店舗設計／レシピ供給／マーケティング支援



本件に関するお問い合わせ先

詳細を見る :http://yoajungjapan.jp/contactus/