【おいしい水の贈りもの うるのん】WEB限定『選べるデジタルギフト10,000円分』全員プレゼントキャンペーン実施中

株式会社TOKAI（本社：静岡県静岡市・代表取締役：浜崎 貢・以下、TOKAI）が提供する、宅配水サービス「おいしい水の贈りもの うるのん」（以下、うるのん）は、2025年10月31日（金）～2026年1月7日（水）までの期間、『「選べるデジタルギフト10,000円分」全員プレゼントキャンペーン』を開催いたします。

『選べるデジタルギフト10,000円分』全員プレゼントキャンペーン概要

◆ 特典内容

PayPayポイントや楽天Edy、Amazonギフト等、交換先は他にもたくさんございます。



◆ キャンペーン期間

2025年10月31日（金）～2026年1月7日（水）



◆ キャンペーン詳細URL

https://ulunom.tokai.jp/promotion/cp2025(https://ulunom.tokai.jp/promotion/cp2025_4)_(https://ulunom.tokai.jp/promotion/cp2025_4)4(https://ulunom.tokai.jp/promotion/cp2025_4)



◆ キャンペーンお申込み方法

キャンペーン対象期間にうるのん公式HPから新規お申込みください。

◆ 注意事項

＜キャンペーン特典に関して＞

・TOKAIアクアサービスへの申込みが2回目以降のお客さま、設置前に申込みをキャンセルされたお客さま、特典の送付前に解約（解約予定を含む）されたお客さまは、本キャンペーンの対象外となります。

・2026年1月31日(日)までに設置が完了されなかったお客さまは特典の対象外となります。

・弊社公式HPからのお申込み限定特典です。

・公式HP内記載の「新規契約キャンペーン」、「のりかえキャンペーン」、「法人様限定キャンペーン」、「ご紹介キャンペーン」以外の特典キャンペーンとの併用は不可となります。

・お申込み後の特典内容の変更はできかねます。

・特典はサーバーの設置完了後、初回お支払いの確認が取れ次第、お申込み時にご登録のメールアドレスへギフトコードをお送りします。（目安3ヶ月程度）

・送信先の変更や、特典の再送信は承りかねますのでご了承ください。

また、デジタルギフトの受取期限が超過しても、再発行はいたしませんのでご了承ください。

・特典の送信は「campaign@ulunom.tokai.jp」から送信いたしますので、あらかじめメールの受信設定をご確認ください。

・個人情報に関する取扱いについては、当社のプライバシーポリシー（https://www.tokai.jp/privacy/）に従うものとします。

・本キャンペーンの内容は予告なく変更する場合がございます。

＜各種電子ギフトに関して＞

※PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

※「EdyギフトID」は、楽天Edy株式会社との発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

※「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

※「EdyギフトID」を登録することで、楽天Edyとして受け取ることができます。

※本キャンペーンは株式会社TOKAIによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazon ではお受けしておりません。

株式会社TOKAI「うるのん」お問い合わせフォーム（https://ulunom.tokai.jp/contact）よりお問い合わせください。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

権威ある味覚コンテストで最高賞を受賞したお水「富士の天然水 さらり」

富士山の雄大な自然フィルターにより長時間かけ磨き上げられた天然水「富士の天然水さらり」は、歴史ある国際品質評価機関である「モンドセレクション」では、2025年に金賞を受賞しました。

今回で『富士の天然水 さらり』は11年連続のモンドセレクション受賞となります。

これからも「うるのん」は、富士山のふもとで採れた高品質でおいしい天然水を、より多くのお客様にお届けできるように取り組んでまいります。

＜モンドセレクションについて＞

ベルギー政府の主導により1961年に創立された国際品質評価機関及び、そこから与えられる賞です。味、視覚的な側面、後味、口当たり、匂いなど、多くの審査項目が点数化されます。

2023年受賞「クリスタル・プレステージ・トロフィー」「富士の天然水 さらり」は11年連続で最高金賞、金賞を受賞しています！

・『株式会社TOKAI』10年連続（2014年～2023年）受賞により、2023年「クリスタル・プレステージ・トロフィー」を獲得。

・『富士の天然水 さらり』2021年～2023年 3年連続金賞受賞により、2023年「インターナショナル・ハイクオリティ・トロフィー」を獲得。

【年間11,040円以上オトク】

子育て世代にうれしい専用プランで月額3,750円（税込）から利用可能。

「おいしい水の贈りもの うるのん」では、”お子様に安全でおいしい水を飲ませてあげたい”、

”ミルクや離乳食作りの時短にウォーターサーバーを導入したい”、”利用料金は抑えたい”、

というパパママの要望にお応えして、

妊娠中～未就学のお子さまがいるご家庭限定の特別なプランとして

『うるのん子育てプラン』をご用意しています。

12L/本 × 2本 の計24リットルを月額3,750円から利用でき、500ml換算で74円と

リーズナブルにご利用いただけます。

「ウォーターサーバーってもっと高いと思っていた」「手軽に利用できてうれしい」など

子育て世帯のお客さまにたいへん嬉しいお声を頂いております。

省電力重視派にも、お部屋になじむデザイン派にも！えらべるサーバーラインナップ

「おいしい水の贈りもの うるのん」は、赤ちゃんから大人まで安全・安心なおいしい富士山麓の天然水を、ワンウェイ（使いきりボトル）方式で全国のお客様にお届けしている宅配水サービスです。

「うるのん」のウォーターサーバーは、『ウォーターサーバーGrande（床置型・卓上型）』『スタンダードサーバー（床置型）』の3種類をご用意しています。

『ウォーターサーバーGrande（床置型・卓上型）』は内部クリーン機能やいたずら防止の2重ロック、ecoモードなど、安全性と省電力性能に優れた高機能モデル。

『スタンダードサーバー（床置型）』は、シンプルな操作性と、停電時でも使える安心感が特徴です。

マットな質感がインテリアになじむ、スタイリッシュなブラック/ホワイトの2色展開です。

それぞれに優れた特徴を持ち、お部屋になじむデザインとカラーを取り揃えているので、ご利用人数や機能、インテリアなど、お好みに合わせてお選びいただくことができます。

左から「スタンダードサーバー（床置型）ホワイト/ブラック」（月額レンタル料0円）「ウォーターサーバーGrande（床置型）ホワイト/ブラック」（月額レンタル料330円/税込）「ウォーターサーバーGrande（卓上型）ブラック」（月額レンタル料330円/税込）

株式会社TOKAIについて

株式会社TOKAIでは、富士山のふもとで汲み上げたミネラル豊富な天然水を、全国のご家庭やオフィスにお届けするアクア事業を展開しております。2007年11月より静岡県内でリターナブルボトル（ボトル回収型）サービスを開始し、2011年3月には全国向けにワンウェイボトル（ボトル使い切り型）サービスを始動。

さらに、2023年4月より給水型浄水ウォーターサーバーサービスを開始し、現在全国で約20万件のお客さまにご愛飲いただいております。

【会社概要】

社名：株式会社TOKAI

所在地：静岡市葵区常磐町2-6-8（本社）

代表取締役社長：浜崎 貢

事業内容：（1）エネルギー事業（LPガス、LNG、高圧ガス、石油製品）（2）リフォーム事業（3）アクア事業

（4）建築設備不動産事業（5）生命保険代理店、損害保険代

うるのん公式HP：https://ulunom.tokai.jp/