韓国発EASYBEAUTYブランド『S2ND(エスツーエンディー)』11月01日(土)～11月06日(木)まで開催される「Qoo10メガポイント」に参戦！

株式会社エルツティンジャパン

韓国発EASYBEAUTYブランド『S2ND(エスツーエンディー)』が、S2ND Qoo10公式ショップにて11月01日(土)～11月06日(木)まで 「Qoo10メガポイント」を開催。

今回S2NDQoo10メガポイントでの最大60％セイルを行う。S2ND Qoo10メガポイント で注目アイテムは、「カラーライズスターリーアイズ 全5色 2,970円(税込)」がメガポ10％+セール30％で総計４０％で1,871円(税込)のお得な価格でショッピングが可能。

「ニュープラネットティント」は、グロッシーなテクスチャーがうるおいと透明感の溢れるぷるぷる唇にするリップティントである。ベタつかずしっとりするタイプで、高発色でロングラスティング。自然由来オイル成分(アーモンド油、アンズ核油、シア脂)が唇のうるおいを閉じ込めながらツヤ感のあるなめらかな仕上がりにする。12色展開で自分の肌トーンや好みに合わせて選べる豊富な色バリエーションである。

エスツーエンディーの人気商品「ニュープラネットティント」はレイヤードするほど、鮮やかな発色で表現が出来る。イエべラインとブルベラインのカラーガイドによる自分に似合う色を選ぶ。 華やかに色づく高発色でカラーは12色のカラーバリエーションで星のように鮮やかな発色。グローなティントであるベタつかないしっとりツヤうるぷる水膜ヴェールティントである。そうして、添ったままのカラーをそのままキープ最密着ティントであるのが人気のポイントである。

「ウジュライクリップバーム」は、『S2ND』の初のビーガンライン『ウジュライクリップバーム』は塗るほど生生きたっぷりジューシーカラーのリップバーム。乾燥しやすい秋の季節にくちびるをぷるぷるうるおるカラーリップバームを使ってしっとり輝く美しいメイクで輝きます。

「 カラーライズスターリーアイズ 」は商品のネーミングの通り、星のように輝く瞳を演出する*３、幅広い表現可能なデイリーパレットです。全5種の展開で、単色からグラデ―ションによる最高のアイメイクを一つのパレットでメイクの完成度を高めます。全商品イエベ＆ブルべのカラーガイドがありますので、自分にぴったりなカラーを選び、輝くメイクに仕上げる事が出来ます。韓国で大人気の『ニュープラネットティント』はベタつかないしっとりツヤティントで、ボリュームのある輝くリップを目指します。

S2ND Qoo10メガポイントではお買い上げプレゼントもあり価格によって多様なプレゼントがもらえる。全員プレゼントはエルツティンの3種類セットを5個さらに3,000円以上はメッシュポーチを水に塗れてもすぐに乾く素材で3,000円以上ご購入するお買い上げプレゼントする。この企画をお見逃しなく。

■商品情報

『ニュープラネットティント 全12色 』 価格：1,430円（税込）

■商品情報

『ウジュライクリップバーム 4種』 価格：1,650円（税込）

■商品情報

『カラーライズスターリーアイズ 全5種 』 価格：2,970円（税込）

■商品情報

『オリジナルメッシュポーチ 』 価格：1,100円（税込）

■公式ECサイト

https://s2nd.jp

■公式Qoo10ショップ

https://www.qoo10.jp/shop/S2ND

■公式SNS

□Instagram

@s2nd_jp

□Twitter

@s2nd_jp

□LINE

＠s2ndjp

■『S2ND』について

S2ND(エスツーエンディー)は、はじめを意味する「START」と終わりを意味する「END」の複合語で、「はじまりから終わりまでビューティーを楽しむ」という意味が込められている。Easy Beautyを目指す韓国発のメイクアップブランド。