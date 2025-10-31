原田都愛が着こなす「CALNAMUR × HELLO KITTY」コラボコレクションが登場。11月1日、ハローキティの誕生日に予約開始。

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する『優美な野心家』を掲げるレディースブランド「CALNAMUR(カルナムール)」は、世界中で愛される株式会社サンリオのキャラクター「HELLO KITTY（ハローキティ）」とのコラボレーションアイテムの予約販売を、2025年11月1日(土)より公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて開始します。発売は2025年12月上旬を予定しています。



「CALNAMUR」×「HELLO KITTY」

藤田ニコルがクリエイティブディレクターを務めるアパレルブランド「CALNAMUR（カルナムール）」から、世界中で愛されるキャラクター「HELLO KITTY（ハローキティ）」とのコラボレーションコレクションが登場。


パーカーセットアップやニットアンサンブル、迷彩デニムパンツなど、デイリーに着られるエッジィなデザインが揃います。スタイリング次第で甘くも辛くも着こなせる、今季注目のコレクションです。



特設サイト：https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK590/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:ca_251024_kitty*&pi=p_sp_ca_251024_kitty&aid3=ca_251024_kitty(https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK590/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:ca_251024_kitty*&pi=p_sp_ca_251024_kitty&aid3=ca_251024_kitty)




■LOOK



【HELLO KITTYコラボ】スウェットコンパクトフーディー／【HELLO KITTYコラボ】スウェットワイドパンツ

【HELLO KITTYコラボ】シャギーニットアンサンブル（ベアのみ）

【HELLO KITTYコラボ】スウェットコンパクトフーディー


価格　：12,100円(税込)


カラー：チャコールグレー/ピンク/ネイビー


サイズ：F



【HELLO KITTYコラボ】スウェットワイドパンツ


価格　：13,200円(税込)


カラー：チャコールグレー/ピンク/ネイビー


サイズ：F



【HELLO KITTYコラボ】シャギーニットアンサンブル


価格　：14,960円(税込)


カラー：チャコールグレー/レッド


サイズ：F




【HELLO KITTYコラボ】シャギーニットアンサンブル／【HELLO KITTYコラボ】カモフラワークパンツ

【HELLO KITTYコラボ】シャギーニットアンサンブル


価格　：14,960円(税込)


カラー：チャコールグレー/レッド


サイズ：F



【HELLO KITTYコラボ】カモフラワークパンツ


価格　：15,000円(税込)


カラー：グレー/カーキ


サイズ：F




【HELLO KITTYコラボ】シャギーニットアンサンブル

【HELLO KITTYコラボ】スウェットワイドパンツ

【HELLO KITTYコラボ】シャギーニットアンサンブル


価格　：14,960円(税込)


カラー：チャコールグレー/レッド


サイズ：F



【HELLO KITTYコラボ】スウェットワイドパンツ


価格　：13,200円(税込)


カラー：チャコールグレー/ピンク/ネイビー


サイズ：F




【HELLO KITTYコラボ】カモフラワークパンツ

【HELLO KITTYコラボ】カモフラワークパンツ


価格　：15,000円(税込)


カラー：グレー/カーキ


サイズ：F




【HELLO KITTYコラボ】スウェットコンパクトフーディー

【HELLO KITTYコラボ】スウェットコンパクトフーディー

【HELLO KITTYコラボ】スウェットコンパクトフーディー


価格　：12,100円(税込)


カラー：チャコールグレー/ピンク/ネイビー


サイズ：F



※本製品は株式会社サンリオと株式会社グレイスとの契約により製造したものです。




■発売スケジュール



2025年11月1日(土)よりWEBにて予約販売開始
・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/calnamur/


・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/calnamur/



2025年12月上旬より発売予定


・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/calnamur/


・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/calnamur/


・店舗：CALNAMURルミネエスト新宿店：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK590




■ハローキティについて



フルネームはキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。明るくてやさしい女のコ。





■原田都愛（はらだ とあ）プロフィール



2004年4月2日生まれ、神奈川県出身。
ガールズ・パフォーマンスグループ「Girls²（ガールズガールズ）」の元メンバー。
現在はモデル・アーティストとして活躍しており、テレビ番組「ガルバト（Girls Battle）」に参加中。
透明感のあるビジュアルと等身大の魅力で、同世代の女性から高い支持を集めている。





■CALNAMURブランドコンセプト



『優美な野心家』



それぞれが秘めている野心や希望、憧れを洋服として生活の一部に取り入れてもらえるよう、幅広いライフスタイルの方に着ていただけるブランド。


どこか可愛く、どこかヘルシー、ファッションを楽しみたい日のとっておきの


ワタシにプラスのAMOURを。



Creative Director/藤田ニコル





■CALNAMURオフィシャルサイト/公式SNS



公式HP：http://calnamur.com


RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/calnamur/


ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/calnamur/


X：https://twitter.com/calnamur_jp


Instagram：https://www.instagram.com/calnamur_official/


LINE：https://page.line.me/986tashj