viviON、人気クリエイターの作品をグッズ化し日中韓3拠点で展開へ 10月31日(金)より先行受注販売を開始
株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）は、人気クリエイター（同人サークル）の作品とそのイラストをモチーフにしたグッズを企画し、その販売を日本国内だけでなく、中国、韓国を含む3拠点で展開し、継続的にその販売を開始することをお知らせいたします。
まずは、本日2025年10月31日(金)よりグッズストア「viviON BLUE」にて先行受注受付を開始し、受注期間終了後、イベントにて一部アイテムの販売も予定しています。また2026年3月以降に中国・韓国の実店舗で販売を開始いたします。
特設ページ：https://vivionblue.com/pages/creator-goods
■プロジェクトの目的
本企画は、マンガ、ゲーム、音声など様々なジャンルで活躍するクリエイターの作品をより多角的に楽しんでいただき、その作品とクリエイターの飛躍を後押しすることを目的としております。viviONの持つ、ECストアやリアル店舗、イベントによる販路を活用し、日本国内のみならず、中国・韓国のファンにもグッズをお届けします。この取り組みは今後もグッズ以外の分野への展開も予定しており、本企画を通してクリエイターの皆様の活動を応援し、viviONの「ユーザーとクリエイターが楽しみながら、幸せに生きていける社会にする」というパーパスを実現してまいります。
■「クリエイターグッズ」第1弾 ラインナップ（一部）
「ぷぅのぷぅぷぅぷぅ」作品
B2タペストリー (C) punopupupu / viviON
「もぐらソフト」作品
クリアファイル (C)2021 ActsKyo / Mogurasoft (C)2025 viviON
「甘噛本舗」作品
缶バッジ (C) まんの 甘嚙本舗 / viviON
「上海飯店」作品
デスクマット (C)2025 上海飯店 / viviON
「猫麦」作品
アクリルキーホルダー (C)2025 猫麦 / viviON
「牛タン定食への恋」作品
缶バッジ (C)2025 ShockGyutantei / viviON
■販売概要
販売場所：viviON BLUE ( https://vivionblue.com/pages/creator-goods )
受注期間： 2025年10月31日(金) ～ 11月28日(金)
海外展開
中国（烏丸屋関連店舗） https://karasumaya.com/
韓国（viviON BLUE実店舗） https://x.com/vivionbs_kr
販売開始： 2026年3月以降
他にもviviON BLUE( https://vivionblue.com/ )での在庫販売や国内イベントでも一部商品を販売予定です。
■株式会社viviON
ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。
