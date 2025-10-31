文藝春秋と紀伊國屋書店グループが、11月から「文春文庫『心の１冊』フェア」を開催！　書店員5500人が選んだ20作品を展開！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：飯窪 成幸）は、再来年に創業100周年を迎える紀伊國屋書店グループと、2024年に創刊50周年を迎えた文春文庫にて「紀伊國屋書店グループ書店員5,500人が選んだ文春文庫『心の１冊』フェア」を、11月1日（土）から開催いたします。

同グループ書店（紀伊國屋書店、旭屋書店、啓文堂書店）と海外店舗や外商部門等も含めたオール紀伊國屋書店グループのスタッフ総勢5,500名が、読者におすすめの文春文庫をリストアップ。厳選の20作品を集めたフェアが明日から全国一斉に展開されます。

公式ページ https://store.kinokuniya.co.jp/event/bunsyun-bunko-50th-kinogroup/

書店員5,500人が選んだ文春文庫「心の１冊」20作品はこちら（著者名50音順）

『烏に単は似合わない』阿部智里

『その男』池波正太郎

『モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語』内田洋子

『対岸の彼女』角田光代

『センセイの鞄』川上弘美

『故郷忘じがたく候』司馬遼太郎

『強運の持ち主』瀬尾まいこ

『神様の暇つぶし』千早茜

『鍵のない夢を見る』辻村深月

『キネマの神様』原田マハ

『聖女の救済』東野圭吾

『本心』平野啓一郎

『麦屋町昼下がり』藤沢周平

『女のいない男たち』村上春樹

『コンビニ人間』村田沙耶香

『出会いなおし』森絵都

『あまからカルテット』柚木麻子

『陰陽師』夢枕獏

『クライマーズ・ハイ』横山秀夫

『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』若林正恭

15作品については、「著者メッセージ」がプリントされた特別レシートをお渡し！

なお、期間中～11/30(日)に対象15商品をお買い上げのお客様には、それぞれ著者メッセージがプリントされた特別レシートをお渡しいたします（店舗によっては、商品に挟み込みとなります）。

※レシートプリントは予告なく変更・終了する場合がございます。

※ウェブストア・店頭在庫配送サービスをご利用でのご購入、電子書籍はレシート発行対象外です。