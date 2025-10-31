Pontaを運営する「ロイヤリティ マーケティング」、子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する「くるみん認定」を2025年10月8日付で取得したことをお知らせいたします。

「くるみん認定」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立支援に関する一般事業主行動計画を策定し、行動計画に定めた目標の達成と、その他の定められた基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する制度です。

LMは、2021年1月に初めて行動計画を策定し、定期的に行動計画の更新を行いながら、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための環境づくりに継続的に取り組んでまいりました。在宅勤務や遠隔地勤務などのテレワーク制度をはじめ、多様な働き方を実現する制度を整えています。また、子育てをする社員同士の交流の場「パパママ会」を定期的に開催するなど、育児に関する情報共有やネットワークづくりを支援しています。

LMは今後も、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる企業風土を育み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



【参考 LMの取り組み紹介ページ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/849_1_d0294140bcb5f44449ebe5340ef137dc.jpg?v=202511011257 ]