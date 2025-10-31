『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』メインステージ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 後半」が追加！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、メインステージに「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 後半」が新たに追加されました。

また、UR「ガンダム・バルバトスルプスレクス(EX)」/UR「三日月・オーガス」などが新たに追加されたピックアップガシャも開催中です。

さらに、開催中の「ジェネレーションタワー 「EAST TOWER」」や、販売中の「サウンドパック vol.2」についてもあわせてお知らせいたします。

＜アプリダウンロードはこちらから＞

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

＜公式X＞

https://x.com/ggene_eternal

メインステージ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 後半」が追加！

10月31日よりメインステージ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 後半」が追加されました！

メインステージ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」のステージ13をクリアすることで解放されます。

また、あわせて「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場したキャラクターにまつわる物語を描いた「SIDE STORY」も実装されます！

「SIDE STORY」をクリアすることでSSR「エックスケー」がクリア報酬として獲得できます。

ぜひメインステージと合わせてお楽しみください。

また、期間限定で「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」にて使用された「Fighter」などの楽曲がメインステージにて流れます！

期間中はぜひBGMをONにしてプレイください！

さらに、メインステージ追加に合わせて、エターナルパス加入特典の「アニメ視聴機能」に「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」が追加されました。

メインステージの進行と合わせてアニメ視聴もお楽しみください。

※楽曲再生期間：10/31 12:00～11/29 12:00頃

※再生可能期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※アニメ視聴機能の利用にはサブスクリプション「エターナルパス」の加入が必須となります。

※現在アニメ視聴機能は国内版限定です。海外版、及びGoogle Play Games版ではご利用いただけません。

※各種詳細はアプリ内をご確認ください。

UR「ガンダム・バルバトスルプスレクス(EX)」/UR「三日月・オーガス」、UR「ガンダム・エアリアル改修型(EX)」/UR「スレッタ・マーキュリー」などがピックアップガシャに登場！

期間限定ユニットとして、UR「ガンダム・バルバトスルプスレクス(EX)」/UR「三日月・オーガス」が登場！また、UR「ガンダム・エアリアル改修型(EX)」/UR「スレッタ・マーキュリー」や、URサポーター「アトラ・ミクスタ＆ホタルビ」が新登場！

あわせて、UR「ガンダム・バルバトス(第6形態)(EX)」/UR「三日月・オーガス」もピックアップ中です。

▼ガシャ詳細▼

※開催期間：開催中 ～ 11/21 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

「ジェネレーションタワー 「EAST TOWER」」開催中！

イベント「ジェネレーションタワー 「EAST TOWER」」が開催中！

今回新たに16F～20Fの階層が追加されます。

報酬として「ダイヤ」や「称号」に加え、「武装強化パーツUR」「SP化バッジ」などの他、19Fをクリアすることで、「自身と自身を中心とした範囲の味方が的に与えるダメージが上昇する」スキルを持つURキャラクター「ミオリネ・レンブラン」を獲得可能です！

ぜひ最上層を目指して挑戦しましょう！

▼ジェネレーションタワーとは▼

ジェネレーションタワーは、フリー部隊を2つ編成して1階層からステージをクリアしていき、最上階層を目指すイベントです。ステージに登場する「ボス」や「注目ユニット」といった警戒すべき要素の情報を得られる「攻略情報」や、他のプレイヤーがステージを攻略したときの編成を見ることができる「クリア情報」の機能を利用して、編成を組み替えながら攻略を目指しましょう！

▼イベント詳細▼

・開催期間：10/31 12:00 ～ 11/21 11:59まで（予定）

※本イベントは、プレイヤーRANK16に到達することで解放されます。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※本イベントは今後再登場する可能性があります。

※イベントの詳細はアプリ内をご確認ください。

オルタナティブ作品の楽曲を収録した「サウンドパック vol.2」が販売中！

10/31より、「サウンドパック vol.2」が販売されました！

オルタナティブ作品の楽曲を51曲収録！

さらにプレミアムガシャチケットなどがセットになった特別なパックです。

ぜひ入手してお気に入りの楽曲でジージェネエターナルをお楽しみください！

■「サウンドパック vol.2」収録楽曲一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1917_1_70bf01f67ebd3a06cdb6bca2d63bec83.jpg?v=202511011257 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1917_2_f73e4c69e35851906837761bcf4761da.jpg?v=202511011257 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1917_3_125a52799d9832f66884fef3de11a91f.jpg?v=202511011257 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1917_4_06ab5f91c25b5bf5b17a77dbe535ff0d.jpg?v=202511011257 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1917_5_559b451232ac8ac2711ab1146a2a7628.jpg?v=202511011257 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1917_6_6a6921ccc8d444800e4b240636e2a48c.jpg?v=202511011257 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1917_7_64f9d93ec4d92502b48a6c3bd5f09db3.jpg?v=202511011257 ]

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！

本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。

１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能

マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！

２.迫力ある演出と共に原作を追体験

数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。

知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！

３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成

ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！

また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！

４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら300以上のユニットを入手

強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。

初期開発可能なユニットは300以上！

また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する

ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！

５.89のガンダム作品から600機以上が参戦！16のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！

本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！

現在、89作品から750機以上が参戦！

参戦している全作品は以下の通りとなっています。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1917_8_648587a1f3cfdd3ded091dccd9785ad9.jpg?v=202511011257 ]

※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？

「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から

自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった

シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、

ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。

原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、

作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、

「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。

新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。

ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。

製品概要

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信開始日：配信中

販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665(https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665?mt=8)

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字

公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/

公式X：https://x.com/ggene_eternal

著作権表記：(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。