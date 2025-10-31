毎年即完！ヒコロヒーの大人気コントライブより第13回目の単独公演「spoiled」を「ABEMA PPV」にて2025年11月15日（土）に配信決定！

株式会社AbemaTV(C)松竹芸能

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、ピン芸人・ヒコロヒーの第13回目となる単独公演「spoiled」を、2025年11月15日（土）12時より「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて配信いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて配信が決定した、ヒコロヒー単独公演「spoiled」は、2025年11月8(土)、9日(日)に飛行船シアターにて開催される、第13回目となるヒコロヒーのコントライブです。テレビ、ラジオ番組への出演から執筆活動までマルチに活躍するヒコロヒー。そんな彼女のコントライブは毎年即完の人気ぶり。グッズやフライヤーはすべてヒコロヒー本人がデザインを手がけ、舞台演出や音楽に至るまで、ヒコロヒーの世界観を存分に味わえる唯一無二の空間をお楽しみいただけます。

なお本公演は、2025年10月31日（金）12時よりチケット販売（※1）を開始し、2,500円 (税込)で購入・視聴することができます。（※2）またチケットを購入された方は、2025年12月14日（日）23時59分まで見逃し配信をお楽しみいただけます。

さらにキャッシュバックキャンペーンの実施も決定。本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」（※3）に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たした方に400円をキャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

（キャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-hikorohi-20251115）

お笑いというジャンルにとどまらず、歩みを止めないヒコロヒーの世界観が凝縮された本公演をぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,080(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『第13回ヒコロヒー単独公演「spoiled」』 配信概要

▼配信日時

2025年11月15日（土）12時～

▼見逃し配信期間

2025年12月14日（日）23時59分

▼視聴料金

【一般チケット】2,500円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として200円が生じます。

▼販売期間

2025年10月31日（金）12時～2025年12月14日（月）21時

▼視聴・購入ページ

https://abema.tv/live-event/daf4f6f0-b5e6-49ed-a2b5-9373be2e80eb

▼出演者（敬称略）

ヒコロヒー

本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たした方に400円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-hikorohi-20251115）をご確認ください。

※月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※ご購入いただいた方は配信後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本公演は追っかけ再生には対応しておりません。

※本公演は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872