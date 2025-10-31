【ＮＨＫカルチャー】『英語のハノン』シリーズ著者　横山雅彦先生の特別講座を神戸で開催！

写真拡大

株式会社エヌエイチケイ文化センター

関西国際大学国際コミュニケーション学部教授　横山 雅彦さん

教室受講　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322401.html

累計17万部超のベストセラーとなった『英語のハノン』シリーズ（筑摩書房）の著者、横山 雅彦先生による公開講座を開催します。



『英語のハノン』シリーズは、徹底した口頭トレーニングを通じて、英文法を音だけの世界で自由自在に運用できる力を付けるための教則本。


そのハノンシリーズの最新刊『英語のハノン　ロジック編』（2025年4月刊）では、英語の心の習慣＝ロジックを習得することを目指しています。



本当に使える英語力を身に付けたい人に向き合ってきた横山先生が考える、日本人が目指すべきEIL（国際語としての英語）のあり方を、２つのキーワードから紐とき、その話し方を講義します。


ご受講いただくにあたり、英語のレベルは問いません。


どうぞお気軽にご参加ください。



【講師略歴】


1964年兵庫県生まれ。


東京外国語大学大学院地域文化研究科博士前期課程修了。


現在、関西国際大学国際コミュニケーション学部教授。


専門は英語コミュニケーション論、アメリカ研究。


著書に『高校生のための論理思考トレーニング』（ちくま新書）


『英語バカのすすめ──私はこうして英語を学んだ』（ちくまプリマー新書）


『英語のハノン──スピーキングのためのやりなおし英文法スーパードリル（初級／中級／上級）』『英語のハノン／ロジック編──グローバルコミュニケーションのためのロジカルスピーキング』（筑摩書房）


などがある。



■会場　NHK文化センター神戸教室


神戸市中央区東川崎町1-2-2　HDC神戸6階


（JR「神戸」駅を海側に出てすぐ）


TEL　078-360-6198


受付時間　9:30～19:00（日曜15:00まで）


https://www.nhk-cul.co.jp/school/kobe/


ロジカルスピーキング──世界とつながる英語の話し方


講師：関西国際大学国際コミュニケーション学部教授　横山 雅彦


開催日時：2025年11月24日(月・祝)　14:00～15:30


受講料：会員　4,125円（税込） 一般（入会不要）　4,807円（税込）


主催：NHK文化センター神戸教室


詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322401.html