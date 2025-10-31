【NHKカルチャー】89歳、現役医師！帯津良一先生の講演会を神戸で開催します
株式会社エヌエイチケイ文化センター
日本ホリスティック医学協会会長 帯津 良一さん
会場受講 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1318178.html
日本ホリスティック医学協会会長 帯津 良一さん
会場受講 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1318178.html
現役医師が語る健康のコツは「健康診断の数値に一喜一憂しない」「偏食をやめようなんて考えなくて大丈夫」「一人暮らしはさみしくない」？！
年齢を重ねればちょっとくらい異常があったり、好きなものを味わえることに無上の喜びを感じるのは誰にもあること。
我慢や無理をするよりも、人生の楽しみ方がわかってきたのも年を取るメリット。
年齢を重ねて肉体的な衰えを感じることが増えても、これまでの経験で心は豊かに過ごせます。
医師として様々な患者さんに接してきた経験から、健康に良い影響を与える「ときめき」の効能についてお話いただく90分です。
たくさん「ときめき」をキャッチするための心がけや考え方のコツ、楽しく健やかに生きていくヒントについてお話を伺います。
【スズケン市民講座】ときめいて、生きる
講師：日本ホリスティック医学協会会長 帯津 良一開催形式：教室・オンライン
開催日時：2025年11月9日（日）13:00～14:30
受講料：教室受講 会員 5,500円（税込） 一般（入会不要） 6,182円（税込）
主催：NHK文化センター神戸教室
詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1318178.html