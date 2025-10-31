シーラホールディングス、経営統合後初の決算開示として2026年5月期 第1四半期決算説明会の書き起こし記事を公開

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）は、2025年10月15日（水）に開催いたしました「2026年５月期第1四半期決算説明会」の書き起こし記事を公開いたしましたので、お知らせいたします。

2026年5月期 第1四半期決算説明会の文字起こし記事を公開

2025年10月15日に開催いたしました、株式会社シーラホールディングスの2026年５月期第1四半期決算説明会について、当日の説明内容をまとめた【書き起こし記事】を公開いたしました。

当日オンラインで行われた決算説明動画に加え、文字情報としても内容をご確認いただけるようにすることで、当社の現状や今後の見通しについて、より多くの皆さまにご理解を深めていただければと考えております。

本説明会では、2026年5月期の業績予想および今後の成長に向けた重点施策について詳しくご説明しております。新体制のもとでのシナジー創出、事業ポートフォリオの拡充、さらなる企業価値向上に向けた取り組みなど、安定的かつ持続的な成長基盤の構築に向けた方向性を提示しております。ぜひ以下よりご覧ください。

▼決算説明会書き起こし記事の掲載先

掲載先URL： https://finance.logmi.jp/articles/382848

※掲載先はログミーFinanceに帰属するページとなります。

