医療AI推進機構、北米放射線学会（RSNA 2025）に2年連続出展

医療AI推進機構株式会社※ブースイメージ

医療AI推進機構株式会社（本社：東京都中央区、機構長：島原 佑基、代表取締役：川邊 翔、以下「MAPI」）は、2025年11月30日（日）～12月4日（木）（米国時間）に米国シカゴで開催される世界最大の放射線学会「Radiological Society of North America 2025（RSNA 2025）」に、2年連続で出展します。

本年も「医療AIが溢れる世界を創る」というミッションのもと、医療データ事業および医療AI研究開発の成果を紹介します。

【展示内容】

MAPIは、医療データの加工・管理・匿名化に強みを持つ医療AI専門機関として、医療データの提供側・取得側の双方を支援しています。

今回の展示ブースでは、レントゲン・CT・MRIなどの医用画像データを中心に、現在提供中または提供予定のデータを紹介します。

また、AIと視線解析（Eye-Tracking）を活用した医療画像読影に関する研究成果

「How Concurrent Bounding-Box Display Affects Visual Search in Chest X-ray Reading: An Eye-Tracking Pilot Study」

（Concurrent型バウンディングボックス※1表示が胸部X線読影時の視覚探索に与える影響）が、RSNA 2025のScientific Posterセッションに採択されました。※2 ぜひ現地にてご覧ください。



展示ブース：5718

ポスター掲示場所：「Learning Center」内の電子掲示モニター形式



【MAPIの取り組み】

MAPIは、医療AIの社会実装を推進するため、次世代医療データベース事業・AI研究開発・医療AI事業化支援の3軸で事業を展開しています。また、日本の医療AIベンチャーの海外展開支援や、海外企業の日本進出支援も行っており、データ提供、法規制対応、販売・保守支援などを通じて、多様な医療AIが循環するグローバルなエコシステムの構築を目指しています。



【RSNA2025 開催概要】

名称：Radiological Society of North America (RSNA) 2025

会期：2025年11月30日（日）～12月4日（木）（米国時間）※展示は12月3日（水）まで

会場：McCormick Place（米国シカゴ）

主催：Radiological Society of North America

サイト：https://www.rsna.org/annual-meeting

【お問い合わせ】

本展示や取扱データに関する商談・お問い合わせをご希望の方は、下記までご連絡ください。

E-mail：contact.rsna@mapi-jp.org



※1 画像内の特定領域（病変等）を囲んだ四角い枠

※2 2025年8月15日「視線解析を用いた読影支援AIの影響に関する研究結果が、世界最大の放射線学会「RSNA 2025」のScientific Posterに採択」, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000135533.html

【会社概要】

会社名：医療AI推進機構株式会社（Medical AI Promotion Institute）

代表者：島原 佑基、川邊 翔

本 社：東京都中央区日本橋大伝馬町12－9 ライフサイエンスビル9 4階

設 立：2023年11月8日

事業内容：医療データの加工・販売を行う「次世代医療データベース事業」 の開発・運営

URL ：https://mapi-jp.org

Facebook：https://www.facebook.com/iryoaisuishinkiko

X：https://twitter.com/iryoai_mapi