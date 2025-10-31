大好評を博したラノベ最大級イベントがパワーアップして帰ってくる！「ライトノベル展2025」SHIBUYA TSUTAYAで12/19より開幕

株式会社KADOKAWA

　株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区 取締役、代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、SHIBUYA TSUTAYA（東京・渋谷）にて、ライトノベルの企画イベント「ライトノベル展2025」を2025年12月19日（金）～12月28日（日）の10日間にわたり開催します。


　昨年、大好評だった「ライトノベル展」を今年もトレンドの発信地・SHIBUYA TSUTAYA（1階・7階）にて入場無料で開催します。KADOKAWAの人気レーベル ―MF文庫J、角川スニーカー文庫、富士見ファンタジア文庫、電撃文庫、カドカワBOOKS、電撃の新文芸― を中心としたライトノベル作品の展示が大集合し、世界観や歴史、魅力や新たな楽しみ方など、”ライトノベル＝ラノベ”を余すところなく満喫できるイベントです。開催地の渋谷にちなみ、特別に描き下ろされた「ハチ公×人気作品キャラクター」のスペシャルイラスト15点をはじめ、昨年よりもボリュームアップした展示内容で来場者を迎えます。


　ライトノベルファンやエンタメ好きはもちろん、冬休み期間の外出や旅行ついでに立ち寄るなど、誰でも気軽にラノベの世界を楽しめます。展示内容など他詳細情報については、近日中に追加発表します。






■「ライトノベル展2025」描き下ろしイラスト

『涼宮ハルヒの憂鬱』

(C)谷川流・いとうのいぢ




『ソードアート・オンライン』

(C)川原 礫 2025　イラスト／abec




『Re:ゼロから始める異世界生活』

(C)長月達平　イラスト：大塚真一郎




『デート・ア・ライブ』

(C)橘公司・つなこ





『青春ブタ野郎』シリーズ

(C)鴨志田 一 2025　イラスト／溝口ケージ




『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

(C)燦々ＳＵＮ・ももこ




『ノーゲーム・ノーライフ』

(C)榎宮祐




『フルメタル・パニック！』

(C)賀東招二・四季童子





『この素晴らしい世界に祝福を！』

(C)暁なつめ・三嶋くろね




『ハイスクールD×D』

(C)石踏一榮・みやま零




『人外教室の人間嫌い教師』

(C)来栖夏芽 (C)ANYCOLOR, Inc.　イラスト：泉彩




『Fate/Strange Fake』

(C)成田良悟／TYPE-MOON 2025　イラスト／森井しづき





『公女殿下の家庭教師』

(C)七野りく・cura




『サイレント・ウィッチ』

(C)依空まつり・藤実なんな




『神の庭付き楠木邸』

(C)えんじゅ 2025　イラスト／ox




｜「ライトノベル展2025」概要

■会期：2025年12月19日（金）～12月28日（日）


　　　【１F】10:00～21:00／【７F】11:00～21:00


　　　　※12/19(金)は13時開場予定


■場所：SHIBUYA TSUTAYA　1階・7階　


■入場料：無料（7Fコラボレーションカフェは別途ご飲食代が必要です）


■主催：KADOKAWA　　　　　　　　　　　　　


■協力：SHIBUYA TSUTAYA


■公式サイト：https://promo.kadokawa.co.jp/lanove_ex/


■コピーライト（キービジュアルを使用する際は下記をご記載ください）:


(C)橘公司・つなこ　(C)川原 礫 2025　イラスト／abec　(C)谷川流・いとうのいぢ　(C)長月達平　イラスト：大塚真一郎　(C)KADOKAWA CORPORATION 2025