大好評を博したラノベ最大級イベントがパワーアップして帰ってくる！「ライトノベル展2025」SHIBUYA TSUTAYAで12/19より開幕

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区 取締役、代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、SHIBUYA TSUTAYA（東京・渋谷）にて、ライトノベルの企画イベント「ライトノベル展2025」を2025年12月19日（金）～12月28日（日）の10日間にわたり開催します。

昨年、大好評だった「ライトノベル展」を今年もトレンドの発信地・SHIBUYA TSUTAYA（1階・7階）にて入場無料で開催します。KADOKAWAの人気レーベル ―MF文庫J、角川スニーカー文庫、富士見ファンタジア文庫、電撃文庫、カドカワBOOKS、電撃の新文芸― を中心としたライトノベル作品の展示が大集合し、世界観や歴史、魅力や新たな楽しみ方など、”ライトノベル＝ラノベ”を余すところなく満喫できるイベントです。開催地の渋谷にちなみ、特別に描き下ろされた「ハチ公×人気作品キャラクター」のスペシャルイラスト15点をはじめ、昨年よりもボリュームアップした展示内容で来場者を迎えます。

ライトノベルファンやエンタメ好きはもちろん、冬休み期間の外出や旅行ついでに立ち寄るなど、誰でも気軽にラノベの世界を楽しめます。展示内容など他詳細情報については、近日中に追加発表します。

■「ライトノベル展2025」描き下ろしイラスト『涼宮ハルヒの憂鬱』

(C)谷川流・いとうのいぢ

『ソードアート・オンライン』

(C)川原 礫 2025 イラスト／abec

『Re:ゼロから始める異世界生活』

(C)長月達平 イラスト：大塚真一郎

『デート・ア・ライブ』

(C)橘公司・つなこ

『青春ブタ野郎』シリーズ

(C)鴨志田 一 2025 イラスト／溝口ケージ

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

(C)燦々ＳＵＮ・ももこ

『ノーゲーム・ノーライフ』

(C)榎宮祐

『フルメタル・パニック！』

(C)賀東招二・四季童子

『この素晴らしい世界に祝福を！』

(C)暁なつめ・三嶋くろね

『ハイスクールD×D』

(C)石踏一榮・みやま零

『人外教室の人間嫌い教師』

(C)来栖夏芽 (C)ANYCOLOR, Inc. イラスト：泉彩

『Fate/Strange Fake』

(C)成田良悟／TYPE-MOON 2025 イラスト／森井しづき

『公女殿下の家庭教師』

(C)七野りく・cura

『サイレント・ウィッチ』

(C)依空まつり・藤実なんな

『神の庭付き楠木邸』

(C)えんじゅ 2025 イラスト／ox

｜「ライトノベル展2025」概要

■会期：2025年12月19日（金）～12月28日（日）

【１F】10:00～21:00／【７F】11:00～21:00

※12/19(金)は13時開場予定

■場所：SHIBUYA TSUTAYA 1階・7階

■入場料：無料（7Fコラボレーションカフェは別途ご飲食代が必要です）

■主催：KADOKAWA

■協力：SHIBUYA TSUTAYA

■公式サイト：https://promo.kadokawa.co.jp/lanove_ex/

■コピーライト（キービジュアルを使用する際は下記をご記載ください）:

(C)橘公司・つなこ (C)川原 礫 2025 イラスト／abec (C)谷川流・いとうのいぢ (C)長月達平 イラスト：大塚真一郎 (C)KADOKAWA CORPORATION 2025