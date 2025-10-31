第13回ヒコロヒー単独公演「spoiled」配信決定＆オフィシャルグッズ情報解禁！
即日完売御礼の本公演、PIA LIVE STREAM他5社での配信が決定いたしました。ご自身の視聴環境に合わせて、お好きなプラットフォームからご視聴いただけます。
配信チケットは 10月31日（金）12：00より販売開始（※FANY Online Ticketを除く）となります。
【配信プラットフォーム】
■PIA LIVE STREAM：https://w.pia.jp/t/hiccorohee13/
■ABEMA：https://abema.tv/live-event/daf4f6f0-b5e6-49ed-a2b5-9373be2e80eb
■Rakuten TV：https://tv.rakuten.co.jp/content/521374/
■Hulu：https://www.hulu.jp/store/hiccorohee-solo-performance-vol13-spoiled
■FANY Online Ticket：11/15（土）12：00～販売開始https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/hiccorohee13-251115-1200
【配信期間】
2025年11月15日（土）12：00 ～ 12月14日（日）23：59
※権利の都合上、一部編集の上配信致します。
※生配信ではなく事後配信になりますのでご了承ください。
※配信期間はプラットフォームにより異なる場合がございますので、各サイトをご確認の上ご購入ください。
◆オフィシャルグッズ情報
すべてヒコロヒー本人がデザインを手掛け、素材やシルエットまでこだわったラインナップとなっています。毎年完売する大人気のアパレルシリーズは、Tシャツ、パーカーに加えフリースが登場！
当日の物販は各公演、開場と同時に販売開始いたします。
▼物販情報はオフィシャルホームページにて順次公開予定です。
https://hiccorohee.com/contents/987587
■公演概要
第13階ヒコロヒー単独公演「spoiled」
■日時
11/8(土)
【夜公演】18:00開場／19:00開演
11/9(日)
【昼公演】12:00開場／13:00開演
【夜公演】16:00開場／17:00開演
■会場
飛行船シアター
〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11
https//hikosen-theater.com/guide/access
■チケット情報
◇劇場公演チケット前売券：6,500円（全席指定）
※機材席解放につき追加席発売中
楽天チケット https://r-t.jp/hiccorohee
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hiccorohee13/ Ｐコード：537-541
◇配信チケット：：2,500円
・配信プラットフォーム
PIA LIVE STREAM／Hulu／Rakuten TV／ABEMA／FANY Online Ticket
※FANYは11/15(土)12:00より販売開始
・配信期間：11/15(土)12:00～12/14(日)23:59