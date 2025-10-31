VTuber「猫元パト」主演・主役のノベルゲーム『パト猫クエストII　珍猫はつれえよなあ』を発表！2025年11月7日（金）より予約販売開始！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、VTuber「猫元パト」が主演・主役を務める新作ノベルゲーム『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』の開発プロジェクトが進行していることを発表しました。

猫元パトは、個性的な声と自由奔放な内容の生配信やショート動画投稿を中心に人気を博している無所属野良猫VTuberです。

2025年11月7日（金）0:00には、購入者の名前をゲーム内で呼ぶオーダーメイド版の予約を数量限定で開始することをあわせてお知らせします。

商品詳細は、本日公開した公式サイトにて詳細を公開していますので、是非チェックしてみてください。

公式サイト :https://patoneko-quest2.cyberstep.com/

VTuber「猫元パト」主演の新作ノベルゲーム『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』の開発が進行中です。

2025年10月30日（木）の猫元パトの配信内にてゲーム化プロジェクトの発表をしましたので、ぜひその時の盛り上がりの様子をご覧ください！

また配信でも告知されたように、2025年11月7日（金）0:00に購入者のお名前を呼んでくれるオーダーメイド版の受付を開始します。先着50名の数量限定となりますので、販売から数時間で売り切れることが予想されます。

是非、あなたのためだけに名前を呼んでくれる「あなただけセット」をお見逃しなく！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yd_ODt68I6s ]

VTuber「猫元パト」主演ノベルゲーム『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』！ 2026年2月26日（木）発売予定！

『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』はVTuber「猫元パト」が本人役かつ主役を務め、全編フルボイスでお楽しみいただけるノベルゲーム作品です。

発売日は2026年2月26日（木）を予定しています。

◆あらすじ

「なぜ吾輩のゲームが発売されてるのだ……？」

大学で意気投合した『猫元パト』と、

路地裏の怪しいゲームショップで奇妙なゲームソフトを発見。

プレイしてみると、ふたりの出会いから今までの出来事が再現されていた。

もしかして、このゲームの中で起きたことが現実に……？

突然発生する理不尽展開――執拗な課金誘導――

この謎のクソゲーを、ふたりは攻略することができるのか！？

◆登場人物猫元パト（CV：猫元パト）

※画像は開発中のものです

またの名をクソゲーパトロール猫。

頭についているパトランプが本体らしい。

主人公が通う大学の特等席（自称）を占拠していた不審人物。

ゲーム好きの友達として主人公と意気投合する。

◆ゲーム概要

発売日：2026年2月26日（木）予定

対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam / DLsite） / Nintendo Switch(TM)

対応予定プラットフォーム：iOS / Android / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

公式サイト：https://patoneko-quest2.cyberstep.com/

◆クレジット

主演主役：猫元パト

イラスト：株式会社サーチフィールド

シナリオ構成・監修：星野彼方（Re,AER）

シナリオ：藤谷ある（Re,AER）

VTuber「猫元パト」とは

個人勢 無所属・野良猫VTuber。

またの名をクソゲーパトロール猫。

本体は頭部のパトランプとされており着脱可能。

パトランプを取り付けた対象のコントロールをエンドフェイズまで得ることができる。

ノベルゲームブランド「ラビットフット」とは

公式YouTube :https://www.youtube.com/@Patoneko_Ch公式X :https://twitter.com/KusogePatrol

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://twitter.com/Rabbitfoot_PR

(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)project Patoneko