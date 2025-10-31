“昼帯の新ニュース番組”『わたしとニュース ～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』を「ABEMA」で2025年11月4日（火）より平日火曜日から金曜日に無料生放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて昼帯の新ニュース番組『わたしとニュース ～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』を2025年11月4日（火）正午より、平日火曜日から金曜日に無料生放送することを決定いたしました。

このたび新たに放送開始が決定した『わたしとニュース ～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』は、政治や経済、日々の暮らしから家庭の悩みまで、“日常のモヤモヤ”を起点にニュースを掘り下げみんなで“自分ごと”にしながらニュースについて話す場を提供することを目指したニュース番組です。番組開始の11月には、モヤモヤを晴らしていく「ハレバレンサー（MC）」としてSHELLYさん（5日）、関根麻里さん（12日）、くわばたりえさん（19日）、白鳥久美子さん（28日）などさまざまな視点を持ったタレントや文化人が登場し、視聴者の方々と一緒に日常の“モヤモヤ”に向き合ってまいります。

番組の進行役としては、火曜日は本間智恵アナウンサー、水曜日と木曜日を徳永有美アナウンサー、金曜日は森川夕貴アナウンサーが担当します。出演に際して、本間アナウンサーは「ニュースが少しでも“自分ごと”に感じられる時間を、一緒に過ごせたらうれしいです」、徳永アナウンサーは「皆さんの心のビタミンになるようなニュース番組を目指します」、森川アナウンサーは「視聴者のみなさまと一緒に、“明日を、今日よりちょっと心地よくするヒント”を探していけたら嬉しいです」とそれぞれコメントを寄せています。（※コメント一部抜粋、文末に全文記載）

なお、2024年4月に休職とアメリカ・シアトルでの生活開始を報告していた森川アナウンサーは、産休・育休を経て本番組が復帰後初のレギュラー出演となります。

日々の“モヤモヤ”は、実は社会や政治を動かす大事な視点。番組制作陣一同がそんな想いを胸に、女性が自由に、楽しく、堂々と語り合える番組を目指して新たに出発する昼帯のニュース番組『わたしとニュース ～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』は、2025年11月4日（火）正午より「ABEMA」にて平日火曜日から金曜日に無料生放送いたします。ぜひ、ご期待ください。

（放送URL：https://abema.tv/channels/abema-news/slots/E1Yw8fhEPKZCiB）

■本間智恵アナウンサーコメント全文

ニュースには興味がある。社会のこと、世界のこと、ちゃんと知っておきたい。

自分の考えだって、もちろんある。でも、友達や家族とはなかなか話せない。

自分が正しいのか自信がない。空気が重くなるのは避けたい。主張が強いと思われるかもしれない--。

そんな声を、よく耳にします。でも、政治や経済の話題も、実は私たちの暮らしと地続きのもの。

ニュースをもっと、世間話みたいに気軽に話せたらいいのに。

そんな思いで、わたしもこの番組に向き合っています。

ニュースが少しでも“自分ごと”に感じられる時間を、一緒に過ごせたらうれしいです。

■徳永有美アナウンサーコメント全文

私たちは日々、仕事や家事、育児などを必死にこなしながらニュースに触れ、自らの人生について考えます。でも、本当はもっと考えたいのです。私たちはもっと、私たちに寄り添った場所から見える景色を誰かと共有したいし、そこに多くのカラフルな意見があることを知りたいのです。

あなたが、少しだけ自分本位にニュースを感じることができるように。

知って、分かち合い、自分事として考えることができるように。

皆さんの心のビタミンになるようなニュース番組を目指します。

■森川夕貴アナウンサーコメント全文

結婚、出産、育児、キャリア…。日々の暮らしの中で、立ち止まったり選択を迷ったり。一児の母となった今、また新たな壁にぶつかりながらも“新米ママ”として全力疾走の毎日です（多々失速）。

そんな私ですが、今回、金曜日の放送を担当させていただくことになりました。

視聴者のみなさまと一緒に、“明日を、今日よりちょっと心地よくするヒント”を探していけたら嬉しいです。

■ABEMA昼帯の新ニュース番組『わたしとニュース ～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～放送概要

放送日時：2025年11月4日（火）正午～（火曜日から金曜日に無料生放送）

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-news/slots/E1Yw8fhEPKZCiB

ハレバレンサー（MC）：SHELLY、関根麻里、くわばたりえ、白鳥久美子など

進行：本間智恵（火曜）、徳永有美（水曜・木曜）、森川夕貴（金曜）

