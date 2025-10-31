吉岡里帆・板垣李光人出演のZOZOTOWN新TVCM、“冬のお出かけ”をテーマにした「アイススケート」篇が11月1日放映開始！

株式会社ZOZO

20周年を迎えたファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」は、吉岡里帆さんと板垣李光人さんが出演する新TVCM「アイススケート」篇を、11月1日（土）より放映します。

今回のTVCMでは、冬を目前に控えた季節に、新しいコートを身にまとう喜びと、外に出かけたくなるような心のときめきを描いています。

＜CMのストーリー＞

今回のTVCM「アイススケート」篇の舞台は、冬の訪れを感じさせるスケートリンク。スケートに慣れていない吉岡さんは、板垣さんに手を引かれながら滑っています。板垣さんがそっと手を離すと、バランスを崩してしまう吉岡さん。そんな吉岡さんを板垣さんがグッと引き寄せ、冬のお出かけにぴったりな装いを身にまとった2人が見つめ合う姿を、スローで印象的に映し出します。最後は、ホットドリンクを手に談笑する姿が描かれ、2人の距離が縮まったことを感じさせるストーリーです。

＜CM概要＞

・CMタイトル：「アイススケート」篇

・秒数：15秒

・TVCM放映開始日：2025年11月1日（土）

・放映エリア：全国（一部地域を除く）

・特設ページURL：https://zozo.jp/zozoweek/

・出演者：吉岡里帆、板垣李光人

・YouTube URL：https://youtu.be/MyReAMqmWQE

＜出演者プロフィール＞

吉岡里帆（よしおかりほ）

1993年1月15日生まれ。京都府出身。

2015年、『あさが来た』でNHK連続テレビ小説に初出演。2024年公開の映画『正体』で第48回 日本アカデミー賞 最優秀助演女優賞を受賞。現在映画、ドラマ、舞台などジャンルを問わず活躍している。出演作に映画『見えない目撃者』（2019）、『泣く子はいねえが』（2020）、『ハケンアニメ！』（2022）、『九龍ジェネリックロマンス』（2025）、ドラマ『ガンニバル』（2022/2025）、『忍びの家 House of Ninjas』（2024）、TBS日曜劇場「御上先生」（2025）など。

板垣李光人（いたがきりひと）

2002年1月28日生まれ。

2012年に俳優デビューし、映画『八犬伝』『はたらく細胞』『陰陽師０』で第48回 日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。今年は、ゴールデン帯連続ドラマで初主演を務めたカンテレ・フジテレビ系ドラマ『秘密～THE TOP SECRET～』、映画『ババンババンバンバンパイア』、『ミーツ・ザ・ワールド』、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」、「しあわせな結婚」など話題作への出演が続くほか、映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』が公開待機。俳優業の傍ら、アートの分野でも個展を開催したり、初めての絵本「ボクのいろ」を発売予定など多方面で活躍。