【ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋】藤井隆・乙葉 お昼のディナーショー
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（名古屋市中区、執行役員総支配人：石井 孝治）は、
2025年12月27日（土）0:30p.m.～、舞台にドラマ、音楽などマルチに活動する「藤井隆」と、タレントで女優の「乙葉」を迎えた"お昼のディナーショー"を開催する。
様々なメディアで活躍する話題の2人が贈る、夫婦ならではの息の合ったトークや歌で、笑って癒される温かなひとときををホテル特製の洋食コース料理とともにたっぷり約2時間愉しめます。
ほかのイベントとは一味違う"お食事を兼ねたトークショー"では、客席とステージの2人が同時に同じ料理をトークとともに愉しみながら味わえる、とても贅沢で特別な1日になることうけあいです。
❑イベント概要
・開催日：2025.12.27（土）※要予約
・時 間：受付0:00p.m.～／食事0:30p.m.～／トークライブ1:45p.m.～
・会 場：7F大宴会場「ザ・グランコート」
・料 金：S席（1列目） \28,000（写真撮影特典付）
A席（2列目以降）\20,000
※ともに洋食コース料理・フリードリンク・税金・サービス料込
※全席指定。
※写真・ビデオ撮影および録音NG
※未就学児は入場不可
※ご予約後のキャンセル・返金はいたしません
❑ご予約について（ホテル・FANYチケット一般・チケットぴあ）
予約受付開始：2025年11月4日（火）10:00a.m.～
※S席はホテルWEBサイトのみの取り扱いとなります。
◆ホテル電話予約
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
宴会イベント係 052-683-4445（10:00a.m.～6:00p.m.）
◆ホテル公式WEB予約
https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/maintenance/
◆FANYチケット
https://ticket.fany.lol/
◆チケットぴあ
https://t.pia.jp/
本リリースの取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における1つの目標に貢献しています。
◆ホテル公式WEBサイト
https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/
クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：
クラウンプラザホテルズ&リゾーツでは、都市や空港、リゾートなどで展開する世界最大級のプレミアムホテルブランドとして、ビジネスはもちろん、ブレジャーやレジャーでご利用の際も、日常のルーティンから解き放たれた快適な時間が取れるよう充実したサービスをご提供しています。24時間フィットネス、ヘルシーなフードオプションなどもご用意し、オンオフとも充実した宿泊体験をお届けしています。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在日本全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本）で、5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは国内でも拡大し続けています。詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com,その他SNSサイトhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。
IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：
IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。
・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ
・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ
・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ
・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ
・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ
InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年3月31日現在
IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels