【ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋】藤井隆・乙葉　お昼のディナーショー

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（名古屋市中区、執行役員総支配人：石井 孝治）は、

2025年12月27日（土）0:30p.m.～、舞台にドラマ、音楽などマルチに活動する「藤井隆」と、タレントで女優の「乙葉」を迎えた"お昼のディナーショー"を開催する。

様々なメディアで活躍する話題の2人が贈る、夫婦ならではの息の合ったトークや歌で、笑って癒される温かなひとときををホテル特製の洋食コース料理とともにたっぷり約2時間愉しめます。

ほかのイベントとは一味違う"お食事を兼ねたトークショー"では、客席とステージの2人が同時に同じ料理をトークとともに愉しみながら味わえる、とても贅沢で特別な1日になることうけあいです。

❑イベント概要

・開催日：2025.12.27（土）※要予約

・時 間：受付0:00p.m.～／食事0:30p.m.～／トークライブ1:45p.m.～

・会 場：7F大宴会場「ザ・グランコート」

・料 金：S席（1列目） \28,000（写真撮影特典付）

A席（2列目以降）\20,000

※ともに洋食コース料理・フリードリンク・税金・サービス料込

※全席指定。

※写真・ビデオ撮影および録音NG

※未就学児は入場不可

※ご予約後のキャンセル・返金はいたしません

❑ご予約について（ホテル・FANYチケット一般・チケットぴあ）



予約受付開始：2025年11月4日（火）10:00a.m.～

※S席はホテルWEBサイトのみの取り扱いとなります。

◆ホテル電話予約

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

宴会イベント係 052-683-4445（10:00a.m.～6:00p.m.）

◆ホテル公式WEB予約

https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/maintenance/

◆FANYチケット

https://ticket.fany.lol/

◆チケットぴあ

https://t.pia.jp/

◆ホテル公式WEBサイト

https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/

