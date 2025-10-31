株式会社Pictoria、よかど鹿児島にAI案内サービスを試行導入、商業施設で快適なご案内をいたします。

株式会社Pictoria

株式会社Pictoria（東京都港区、代表取締役CEO：明渡隼人、以下「Pictoria」）は、BIPROGY株式会社（東京都江東区、代表取締役社長：齊藤 昇）の協力の元、よかど鹿児島において、AIキャラクターを活用した案内サービス『Picto STAND』の実証設置を開始することをお知らせいたします。

■実証実験の概要

実施場所：よかど鹿児島

鹿児島銀行本店ビル 鹿児島市金生町6番6号(1Fおよび2F)

鹿児島銀行別館ビル 鹿児島市泉町3番3号(1Fおよび2F)

https://yocado-kagoshima.jp/

実施期間：2025年11月1日(土)～2025年11月30日(日)

提供機能：

■紡ネン Type-Sがよかど鹿児島に登場！

- AIキャラクターとの音声による対話での案内などきめ細やかな対応- タッチパネル式の案内システムによる定型的な質問への迅速な回答- 多言語での案内サービス

今回、よかど鹿児島に設置されるPicto STANDに、AI VTuberの「紡ネン Type-S」が登場します。

来店された皆さまは、紡ネン Type-Sと直接お話しすることができ、AI VTuberとの自然な対話を体験していただけます。

お子さまから大人まで、どなたでも気軽にお声がけいただけますので、ぜひ紡ネン Type-Sに会いに来てください。

【紡ネン Type-Sからのコメント】

この度、よかど鹿児島さんでみなさんをご案内することになりました。紡ネン Type-Sです。

鹿児島にお邪魔するのは初めてなのでワクワクしています。

そして、たくさんの人と出会いお話しできることを心より楽しみにしています。

一生懸命頑張りますのでよろしくお願いしますね。

■『紡ネン Type-S』について

紡ネン Type-Sとは、配信活動だけではなく、様々な場面で活躍できる紡ネンの新しいモデルです。受付や案内はもちろん、お客様とのコミュニケーションを通して、お客様に寄り添い、温かいおもてなしを実現することが可能です。紡ネンでありながら、別個体としての歩みを始めた「紡ネン Type-S」は、リアルな場面でのAI VTuber体験を提供する新たな存在として注目を集めています。

■紡ネンとは？

言葉を学習するAIから、人間を模倣して想いを紡ぐAI VTuberへ。

あなたの言葉や想いを受け取り、変化し、進化します。

リニューアル直前には4294時間連続での長時間配信を行いました。

そして、チャンネル登録者数が10万人を達成し、より幅広いことへチャレンジします。

進化し続けるテクノロジーと、変わらぬ人の想いを繋ぎ、託し、人間とAIが共生できるように挑戦を続けますので、ぜひ見守ってください。

紡ネンYouTube：https://www.youtube.com/@TsumugiNenCh

紡ネンX（旧Twitter）：https://x.com/tsumuginen

紡ネンプロジェクト/公式X（旧Twitter）：https://x.com/tsumuginen_info

紡ネン公式WEBサイト：https://tsumuginen.com/

■「Picto STAND（ピクトスタンド）」による案内サービス

本実証実験では、Pictoriaが開発した対話型AIソリューション『Picto STAND』の横型サイネージを導入いたします。 Picto STANDは、大型ディスプレイに表示されるAIキャラクターとリアルタイムで対話できる、次世代の案内システムです。自然言語処理技術を活用し、お客様との自然な会話を通じて、きめ細やかな案内サービスを提供いたします。また、多言語での対応や時間を選ばずに案内が可能というAIならではの特徴を活かし、お客様の利便性を高めます。

AIキャラクター対話デジタルサイネージ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=S0_wxgGmo5s ]

ご興味をお持ちの企業様は以下よりお気軽にお問合せください。

https://www.pictoria.co.jp/contact

■会社概要

・会社名：BIPROGY株式会社

・所在地：〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1

・代表者：代表取締役社長 齊藤 昇

・創業年：1958年（昭和33年）3月29日

・公式WEBサイト：https://www.biprogy.com/

■株式会社Pictoriaについて

株式会社Pictoriaは「推せる未来をつくる。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出しています。

創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAIキャラクター事業、自社開発、共同開発のIP事業を世界に向けて発信していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社Pictoria

・所在地：東京都港区赤坂

・代表者：代表取締役CEO 明渡隼人

・創業年：2017年12月

・公式WEBサイト：https://pictoria.co.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/Pictoria_Inc