株式会社アートリフォーム、「株式会社フォー・ディー・コーポレーション（インテリアコーディネートショップ『STYLICS』）」のグループ参画に関するお知らせ

株式会社アートリフォーム

株式会社アートリフォーム（本社：大阪市、代表取締役社長：大本哲也）は、2025年10月1日付で、インテリアコーディネート事業「STYLICS（スタイリクス）」を運営する株式会社フォー・ディー・コーポレーション（本社：東京都新宿区、以下、フォー・ディー・コーポレーション）が当社グループへ参画（M&A）したことをお知らせします。これまでも業務提携というかたちで協業してきましたが、今回グループ化することで、リフォームサービスに加えてインテリアまでを一気通貫で提案できる体制を強化し、お客様への“空間完成体”提供価値の最大化を目指します。

■グループ化の狙い

□背景

フォー・ディー・コーポレーションは、2002年に前代表・小幡 毅氏が開始した「STYLICS（スタイリクス）」ブランドのもと、インテリアコーディネーターがお客様と国内外500ブランド・10万アイテムから最適な商品を選定し、買い切りに加えてレンタル／サブスクも可能とする販売スタイルを展開してきました。従来の展示販売中心の方式に対し、プロのコーディネート介在と選択肢の広さで高い支持を得ています。

既に当社とは業務提携を通じ、サービス発注が可能な関係にありましたが、グループでのシナジー創出余地が大きいことを踏まえて協議を重ね、今回のグループ参画に至りました。

□グループ化の目的

当社はこれまでも、リフォームのみならずインテリアコーディネートまで含む“空間の完成体”の実現を掲げ、体制整備を進めてきました。STYLICSのコーディネートノウハウを取り込み、以下の価値向上を目指します。

・全体調和のディレクション機能の強化

・空間構成思考力／色彩設計力／素材選定に基づく“美機能バランス”の提案

・リフォーム単体では差別化が難しい完成度の高いトータル提案の確立

□今後の展開

・トータルコーディネートサービス：まず関東ブロックから順次展開していきます

・部分コーディネートの全国化：全国のアドバイザーが直接提案・販売できる体制を整備します

・教育・研修の体系化：STYLICSのコーディネーターを研修講師として起用し、準備完了次第、

全社にノウハウを横展開します

・プロセス連携：案件初期のヒアリング～設計・施工～引渡し後の住空間最適化まで一連の顧客体験を

統合し、満足度向上と追加受注機会の創出を図ります

■株式会社アートリフォーム 代表大本哲也のコメント

「この度、STYLICSを運営するフォー・ディー・コーポレーションが当社グループに加わりました。お客様にとってのインテリアコーディネートの本質は、商品販売に留まらず、空間の完成度を高める“総合的ディレクション”にあります。STYLICSが培ってきた知見を当社のリフォーム事業と掛け合わせ、より高い提案価値を一丸となってお届けしてまいります。」

■アートリフォームについて

創業73年、累計15万件以上のリフォームを施工し、関東、関西、東海、九州に展開するアートリフォーム。大手不動産仲介会社各社のパートナーとなり、中古物件購入時のリフォームを行うBtoB事業、WEBや折込チラシからの反響顧客に対するリフォーム提案のBtoC事業を手掛けます。利用者数No.1のリフォーム会社サイト「ホームプロ」においては15年連続で西日本第一位の表彰を頂いています。2017年から事業継承M＆Aにも取り組み、地域から愛される歴史ある企業群でグループを形成。グループとして売上高100億円以上となっています。「業界の先頭集団」を目指し、マネジメント・人材育成にも継続的に投資を続けています。

□株式会社アートリフォーム

事業内容：住空間を中心としたリフォーム・リノベーションの提案・設計・施工

所在地：大阪府吹田市千里万博公園6-3

代表者：代表取締役社長 大本 哲也

URL：https://www.artreform.com

□株式会社フォー・ディー・コーポレーション（STYLICS）

事業内容：インテリアコーディネート／家具販売・レンタル事業

所在地：東京都新宿区新宿（STYLICS新宿店／オンライン対応）stylics.com

設立：2002年（サービス開始年）

ブランドサイト：STYLICS（スタイリクス） https://www.stylics.com/