【英国ファン必見】雑貨ブランド「Jubilee」から英国王室モチーフコーギー＆キャバリアデザインのバンブープレートが新発
ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee」から、
英国モチーフのコーギー＆キャバリアデザインのバンブープレートが新登場。
お茶目なユーモア溢れるデザインで毎日の食卓をより楽しく！
▼Jubilee公式サイトにて販売開始
https://www.jubileedesign.jp/items/122610380(https://www.jubileedesign.jp/items/122610380)
■ 犬 DOG バンブー皿 エコバンブープレート【2枚セット】
やさしい竹素材に、ちょこんと描かれた犬のイラストが愛らしいプレート二枚組。
朝食のパンやおやつプレートにぴったりな 直径約20cm のサイズ。
落としても割れにくくお子様向けの食器としても、とても軽く、安全でおすすめ。
温かみのあるナチュラルカラーが毎日の食卓をより楽しくさせます。
探偵、衛兵、はたまた王様姿のお茶目な英国犬たち。
思わずクスッと笑ってしまうような豊かな表情に注目です。
ナチュラルでお洒落なオリジナルパッケージ付き。
愛らしい英国犬たちがプリントされ、
そのまま取っておきたくなってしまうようなかわいらしいデザイン。
英国ファンや犬好きのお友達へのギフトにもぴったりなプレートです。
■全4種のデザイン
探偵服を身に纏ったり、きりっと衛兵姿をしていたり。
よく見るとサンドイッチやスコーンをくわえた食い意地たっぷりな子も。
お茶目なコーギーとキャバリアの表情がたまりません。
〈全4種〉
01.探偵+サンドウィッチ泥棒コーギー
02.探偵+スコーン泥棒キャバリア
03.衛兵+ロイヤルコーギー
04.衛兵+ロイヤルキャバリア
01.探偵+サンドウィッチ泥棒コーギー（商品番号：jrpb-Dog2-001）
02.探偵+スコーン泥棒キャバリア（商品番号：jrpb-Dog2-002）
03.衛兵+ロイヤルコーギー（商品番号：jrpb-Dog2-003）
04.衛兵+ロイヤルキャバリア（商品番号：jrpb-Dog2-004）
■商品概要
Jubilee
犬 DOG バンブー皿 エコバンブープレート【2枚セット】
\2,200(税込)
商品番号: jrpb-Dog2
サイズ：直径 約20cm 厚さ 約3mm
重量：1枚 99g
素材：竹バンブー
＊電子レンジはご利用いただけません。
＊縁にシワのようなものや、表面に擦り傷などある場合がございますが素材の特性上のものです。ご使用には問題ございません。
＊輸入時、衛生検査実施済みです。
■「 Jubilee 」とは
ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。
ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。
https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/) (公式サイト)
