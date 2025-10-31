「New Acoustic Camp 2025」の感動が再び！OAU、ACIDMAN、ストレイテナーなどの貴重なライブ映像をLeminoプレミアムで独占配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年11月15日（土）0:00より、「New Acoustic Camp 2025」（通称：ニューアコ）での貴重なライブ映像を収録した特別番組を独占配信いたします。

2025年9月13日（土）、14日（日）に水上高原リゾート200にて開催された「New Acoustic Camp 2025」（通称：ニューアコ）にて、特設ブースを出展し、会場を盛り上げたLeminoが、あの感動的なライブパフォーマンスを再びお届けします。会場の熱気と興奮をそのままに、ご自宅や外出先など、場所を選ばずにニューアコの素晴らしい瞬間をお楽しみいただける、Leminoならではのコンテンツです。

【配信概要】

■タイトル：New Acoustic Camp 2025 -Day1&Day2-

■配信アーティスト：

ニューアコに出演した人気アーティストたちのライブ映像を、以下の通りお届けいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/833_1_3459c817ab4feb2c716d4f6a1b14d585.jpg?v=202511011228 ]

※配信アーティストおよび番組内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※詳細な番組構成については、Leminoサービス内および公式SNSにて順次お知らせいたします。

■配信開始日時：2025年11月15日（土）0:00～

■配信形態：Leminoプレミアム(月額990円(税込) ※1、初回初月無料※2)

■公式サイト：https://newacousticcamp.com/news/2025/10/31/10712/

【ニューアコ会場で「Leminoプレミアム1か月無料券」を獲得されたお客さまへ】

会場のLeminoブースで配布した「Leminoプレミアム1か月無料券」をご利用いただくことで、本独占配信コンテンツを無料でお楽しみいただけます！

あの日の感動を、無料バウチャーを使ってご自宅でもう一度ご体験ください。バウチャーの使用期限をご確認の上、お早めにご利用ください。

「ニューアコにご参加いただけなかった方」や、「あの感動的なライブをもう一度味わいたい方」も、ぜひLeminoでお楽しみください。

Leminoは今後も、音楽フェスをはじめとする魅力的なコンテンツの提供を通じて、お客さまに感動と出会いの場を提供してまいります。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。