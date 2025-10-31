『RISE WORLD SERIES 2025 FINAL』全試合の勝敗予想企画をスポーツ予想アプリ「なんドラ」で開催 ！

株式会社なんでもドラフト

イノベーションの力で新たなスポーツ・エンターテインメントを創造し、まだ見ぬ感動と熱狂を提供するアプリ「なんドラ」を運営する株式会社なんでもドラフト（本社：東京渋谷区、代表：森井啓允）は、11月2日（日）に東京・両国国技館で開催される『RISE WORLD SERIES 2025 FINAL』全試合の勝敗予想企画を開催中です。

「なんドラ」アプリのダウンロードはこちら :https://nandora.onelink.me/UmVM/xtgvhjqj

『RISE WORLD SERIES 2025 FINAL』の勝敗を予想して試合をもっと楽しもう！なんドラで勝敗予想企画開催中！ 成績上位者には出場選手サイン入りポスターや良席ペアチケットをプレゼント！

なんドラでは、いよいよ今週末に開催される「RISE WORLD SERIES 2025 FINAL」をよりお楽しみいただくため、オープニングファイトを含む全17試合を対象に予想企画を開催中です！

対戦カードの勝敗や引き分けだけでなく、「KO・TKO勝ち」「判定勝ち」など、決まり手まで予想することができます。

今大会のメインイベントは、61.5kgの最強が決まる、中村寛 vs エン・ペンジェーによる世界トーナメント決勝！

そのほかにも、RISE王者 vs 世界の強豪による国際戦、ボクシング世界王者参戦や、今年8月に初防衛を果たしたRISE世界バンタム級王者 志朗の参戦など、見どころ満載です。

これらの注目カード、「メインイベント RISE WORLD SERIES 2025 -61.5kg Tournament 決勝 中村 寛 vs エン・ペンジェー」、「セミファイナル オープンフィンガーグローブマッチ -66kg契約 伊藤澄哉 vs YURA」を含む全試合を、試合前に予想して楽しむことができます。

予想成績上位の方には『RISE WORLD SERIES 2025 FINAL』出場選手サイン入りポスターや、12月14日（日）『RISE194』のペア観戦チケットをプレゼント！

また、この試合はABEMAでLIVE配信される予定ですので、ぜひ、予想結果をタイムリーに楽しんでみてください！

RISE(ライズ)立ち技打撃格闘技 オフィシャルサイト(https://rise-rc.com/)

ABEMAでの配信はこちら(https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/97ytGzqxau3gW3)

【予想内容】

全17試合の勝敗を予想（選手 × KO・TKO勝ち/選手 × 判定勝ち/引き分け）

予想はこちらから(https://nandora3.app.link/nVvwzT5ENXb)

【対象試合】

2025年11月2日（日）

開場 12時00分／本戦 14時00分予定

東京・両国国技館

大会情報はこちら(https://rise-rc.com/event/ws2025final/)

【参加締切】

11月2日（日）17:00まで

【ギフト】

1位 「RISE WORLD SERIES 2025 FINAL」選手サイン入りポスター

2位 12月14日（日）「RISE194」 RS席ペアチケット

3位 12月14日（日）「RISE194」 S席ペアチケット

提供：RISEクリエーション株式会社

※ 該当者多数の場合は抽選にて決定

【参加方法】

・「なんドラ」アプリをダウンロード（無料）

・ゲストログインでも参加可能（メール登録不要）

・「ランクドラフト一覧」から該当のクイズを選択

・すべての設問に回答し「ドラフトに参加」をタップ

・結果はアプリ内「参加結果」で確認／当選者には「お知らせ」で通知

スポーツ予想アプリ「なんドラ」について

「なんドラ」はアプリケーションを利用し試合の勝敗や特定選手の活躍などを予想するサービスです。 月間・週間で公開されるランキングで全国にいる利用者と順位を競い、スポーツ観戦に新たな観戦価値と熱狂を提供します。また各予想の順位に応じて、必ず獲得できるポイントを貯めて、カタログギフトの中からお好きなギフトと交換できるほか、協賛社提供のギフトが順位に応じてさらにプレゼントされる予想もあります。



サービス開始以降、大手総合法律事務所と連携し、徹底した法令遵守による経営を行ってまいりました。現在はお子様にも安心して楽しんでいただけるよう完全無料モデルにてサービスを提供しています。



そのスタイルや“予想の面白さ”が評価され、プロ・アマチュアスポーツチーム、競技団体やスポーツ庁など、1年半で100以上の団体・企業とコラボレーションを実現している他、様々な投資家や企業から資本参画いただいています。



また2022年にはスポーツ庁主催のアクセラレータープログラム「INNOVATION LEAGUE 2022」に採択され、2023年には日本最大級のオープンイノベーション見本市「Japan Open Innovation Fes 2023」のスタートアップピッチイベントで最優秀賞も獲得しています。

スポーツ・エンターテイメントのイノベーション事業に取り組むスタートアップ企業です。観戦・視聴体験向上のスマートフォンアプリ「なんドラ」を提供する他、ファンエンゲージメントの枠を超えた、スポーツ・エンターテインメントのトータルサポートを行う。



＜会社概要＞

会社名：株式会社なんでもドラフト

コーポレートサイト：https://nandora.net/

設立：2019年

代表者：代表取締役 森井啓允

所在地：東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番6号

事業内容：スポーツ・エンターテインメントにおける観戦・視聴体験の向上を目的としたモバイルアプリの開発および提供



なんでもドラフトへの取材申し込み、サービス内容に関するお問い合わせ、出資や提携に関するご相談・お問い合わせは info@nandora.net にお願いします。