〔イル ビゾンテ〕AirTag用ケース 発売のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2025年11月1日(土)より、ブランド初となるAirTag (エアタグ) 用ケースを発売いたします。

使い込むほど美しい艶と味わいが増すバケッタレザーを配し、自然なエイジングを楽しみながらあらゆる日常のスタイルに寄り添います。

キーリングタイプで、バッグや鍵に取り付けることができ実用性を兼ね備えた仕様に。衝撃や傷からAirTag (エアタグ) を守り、シンプルながらも存在感を放つデザインに仕上げました。

カラーはヌメ、グレー、ブラック、プラチナ(公式オンラインストア限定カラー) の全4色。

※プラチナは、公式オンラインストアにて2025年11月21日(金) AM10時より発売いたします。

AirTag (エアタグ) を スタイリッシュな「デバイス」としてだけではなく、日々に溶け込む「アクセサリー」として昇華。レザーのカッティングやステッチディテールに職人の技が息づいた最新アイテムをぜひご覧ください。

(C)IL BISONTE

〔AirTag (エアタグ) 用ケース詳細〕

発売日： 2025年11月1日(土)

取扱い店舗： イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア

価格： 14,300円 (税込)

公式サイト： https://ilbisonte.jp/news/?path=20251031120000

※「AirTag」はApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/