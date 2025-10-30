いよいよ開催間近！川崎市最大級のカンファレンス『Colors,Future! Summit2025 』11月2日・11月3日開催

フェス＆カンファレンス製作委員会

ただ今カンファレンスの事前申込を受付中！ https://colorsfuturesummit.jp/event/

「Colors,Future! Summit2025製作委員会（川崎市および民間企業5社で構成）」は、2024年の川崎市市制100周年を契機に立ち上がった、産・官・学・民が共創するプロジェクトとして、「まち」と「社会」の未来を共に考え、広げていく「Colors,Future! Summit 2025（略称：CFS2025）」を開催します。

今年のテーマは「あたらしい自分、川崎ではじまる」です。川崎の次の100年に向けて、「未来の新しいアクションを構想する“カンファレンス”」と、「そのアクションを実験・体験する“フェスティバル”」を組み合わせ、川崎駅周辺で同時期に開催される各種イベントと連携しながら、11月2日・3日の2日間にわたり開催します。

このたび、カンファレンスの追加セッションおよびフェスティバル出展予定ブースなどの詳細情報が確定しましたので、お知らせいたします。

＜開催概要＞

１：日時

11月2日(日) 10:00～20:00

11月3日(月祝)10:00～19:00

２：会場

【カンファレンス会場】

・川崎市役所本庁舎2階ホール(11月2日)

・川崎市役所本庁舎1階「UNI COFFEE ROASTERY」(11月2日)

・川崎ルフロン1階「イベントスペース」(11月2日・3日)

【フェスティバル会場】

川崎ルフロン前「かわさきフェス広場」(11月2日・3日)

３：主催

Colors,Future! Summit2025製作委員会

4：タイムテーブル

＜カンファレンス＞

2025年のテーマは「あたらしい自分、川崎ではじまる」。各分野の有識者や著名人を招き、「まち」や「社会」のあたらしい可能性について、多種多彩なテーマでトークセッションを展開し、川崎の未来を構想します！

「市役所本庁舎2階ホール」・「市役所本庁舎1階 UNI COFFEE ROASTERY会場」のカンファレンスは、事前申込制です。特設サイトからお申込みください（空き状況により当日入場も可能）。

特設サイトURL：https://colorsfuturesummit.jp/event/

11月2日（日）川崎市役所本庁舎2階ホール、1階「UNI COFFEE ROASTERY」のカンファレンスにご参加のうえ、アンケートにご回答いただいた方には、「UNI COFFEE ROASTERY」の生ドーナツを1つプレゼントいたします！

11/2（日）10:00～11:30／市役所本庁舎2階ホール

Opening Keynote

川崎×人×技術のEnergyでイノベーションを生み出す「MKKプロジェクト」をスタートさせた三菱化工機、「川崎新!アリーナ・プロジェクト」の開業を見据える川崎ブレイブサンダース、市制100周年を超え、次の100年への一歩を踏み出した川崎市がそれぞれの未来に向けた挑戦を語ります。

＜追加決定！＞

11/2（日）12:00～13:30／市役所本庁舎2階ホール

勢いを増すHIP-HOPシーンで注目の的、MPC（フィンガードラム）の体験セッションを開催！「MPCって何？」という方にもわかりやすく、プロのビートメイカーがその魅力や使い方を丁寧に解説します。参加者が作ったビートにラッパーがその場でラップをのせるライブセッションも実現。HIP-HOPに親しみのある方も、これまで縁がなかった方も、“音”を通じて新しい世界に飛び込むワクワクを体感できる90分。

11/2（日）14:00～16:15／市役所本庁舎2階ホール

高校1年生探究課程の発表をベースに、来場者の皆さんと交流会を開催。マッチングを通して、Colors, Future! Summit３番目の柱である実証実験として共創でビジネスイノベーションに踏み出していくことを考えています。

発表テーマは、「便利アイテム企画」「カスタマイズ弁当」「人生クエスト化アプリ」「スマホ依存症対策グッズ」「音楽アーティスト発掘育成」「アップサイクル」です（変更の可能性あり）。なお、来場者の皆さんに、当日の発表の採点をしていただきます！

＜追加決定！＞

11/2（日）17:00～18:30／市役所本庁舎2階ホール

『音大=食えない!?』のイメージを多角的な『なぜ？』から紐解いていきます！音大で学べる本当の強みや音大生の社会からのイメージ、音楽関係者が社会に与えられる好循環を語り合い、「音楽のまち・かわさき」から音大だからできるアクションを見つけていきます。

＜追加決定！＞

11/2（日）10:00～11:30／市役所本庁舎1階「UNI COFFEE ROASTERY」

忙しい毎日、自分の体と向き合う時間を作ることは難しい。ヨガ初心者でも取り組みやすく、日常生活のすきま時間でもできる「椅子ヨガ」と、健康な毎日を過ごすために重要な役割を持つ「水分補給」のレクチャーを通じて、セルフコンディショニングを応援する。

11/2（日）12:00～13:30／市役所本庁舎1階「UNI COFFEE ROASTERY」

ものづくり都市川崎から、テクノロジーの力が反映する未来の発展を支える次世代人材の創出を目指す企画。最新のソリューションを見学・体感した上で導き出した高校生による未来の社会像を川崎の発展を支える企業とともに構想します。

＜追加決定！＞

11/2（日）14:00～15:00／市役所本庁舎1階「UNI COFFEE ROASTERY」

川崎の夜の街をさらに盛り上げるべく、多様なプレイヤーが集いナイトタイムエコノミーの具体的なモデルについて議論を展開します。昨年の提言を踏まえ、今年は実装フェーズへ。川崎独自の魅力を夜に灯すためのアイデアと可能性を探ります。

＜追加決定！＞

11/2（日）15:30～17:00／市役所本庁舎1階「UNI COFFEE ROASTERY」

これって「市がやってる？県がやってる？」日頃気づかない、わたし達のまちの素朴な疑問から、川崎の未来を一緒に描いてみませんか？川崎市が目指す新しいまちのかたち「特別市」について、市も加わり、わかりやすく紹介します。

11/2（日）13:00～14:30（申込不要）／川崎ルフロン1階「イベントスペース」

「災害に備えるって、ちょっと面倒？でも実は、特別な準備をしなくても、日常の暮らしの中に“防災”はあるんです。今回のトークセッションでは、「備えない防災」をキーワードに、フェーズフリーの考え方や、日常生活の中でできる防災のヒントを、楽しく語り合います。

11/2（日）１.12:00～12:45 ２.15:00～15:45（申込不要）／川崎ルフロン1階「イベントスペース」

“飲む人も飲まない人も楽しめる街”について、飲まなくても参加できる場、そんな場から広がる誰もが楽しめる社会の第1歩を、川崎にゆかりのあるメンバーに俳優の前田公輝氏を加えてワイワイと語り合います！

＜追加決定！＞

11/3（月祝）16:30～18:00（申込不要）／川崎ルフロン1階「イベントスペース」

産官学民が手を組んで、デジタル技術とアイデアで新しい川崎の魅力を発信。YouTubeや地域ネットワークを駆使した革新的な取組みを！新たな観光都市、10年後の川崎を見ながらお話します。

＜追加決定！＞

11/3（月祝）11:00～12:30（申込不要）／川崎ルフロン1階「イベントスペース」

『みどり好き』たち大集合！花・木・竹・野菜・・・さまざまな『みどり』の楽しみ方を知る達人たちが集い、セッションで新しい掛け算ができて、アイデアが生まれる瞬間を、是非ご一緒に体感ください。明日からの暮らしを楽しむヒントがここに！

11/3（月祝）13:00～14:30（申込不要）／川崎ルフロン1階「イベントスペース」

新たなスポーツとして認知されている”eスポーツ”。年齢、性別、障害の有無を問わず誰でもプレイできる特性を活かし、フレイル予防のツールとしても注目が高まっています。本セッションでは、各分野の有識者とともにeスポーツの持つ可能性について構想します。

＜フェスティバル＞ 詳細決定！

『みらいっていいかも～生活や食を楽しく・美味しく～』

Presented by スマートドリンキング

会場：川崎ルフロン前「かわさきフェス広場」

11/2（日）10:00～20:00・11/3（月祝）10:00～19:00

2025年のフェスティバルテーマは「みらいっていいかも～生活や食を楽しく・美味しく～」。フェスティバル会場に隣接する「川崎ルフロンイベントスペース」でのカンファレンステーマと連動した体験企画もご用意、訪れた方に「みらいっていいかも」と感じて、食や生活を楽しく・おいしく、よりよくする、そんな「あたらしい自分がはじまる」キッカケを提供していきます。

このほか、「未来を感じるグルメ」や「川崎にゆかりのある個性豊かな店舗」も多数集結。

多彩なコンテンツを通じて“川崎からはじまる未来”を体感いただけます。

〈実施概要〉

開催日時：11/2 (日) 10:00～20:00、11/3 (月祝) 10:00～19:00

開催場所：川崎ルフロン前「かわさきフェス広場」

※提供数には限りがあります。

出展予定ブース

その他のカンファレンスの内容・登壇者、フェスティバルの出展者などの最新情報は、随時、特設サイトやSNSで発信していきますので、ぜひ、チェックしてください！

CFS 特設サイト URL：https://colorsfuturesummit.jp/event/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

「Colors,Future！Summit2025」は、「川崎最大の秋の祭典」の実現を目指し、川崎駅周辺でこの11月に同時開催する5つのイベントの一つとして実施します。イベント間の連携促進・ブランディング促進のため5つのイベントに共通テーマを設けています。

共通テーマ「101 - Next New Challenge - 次の100年へ向けた、新たな挑戦のはじまり」

この11月は「Colors,Future! Summit2025」みんなの川崎祭」、「かわさき市民祭」、「川崎夜市」、「LIVE STOCK - KAWASAKI MUSIC JOURNEY - 」というチャレンジの舞台にもなる５つのイベントをお楽しみください。5大イベントの詳細は特設サイトをご参照ください。

「101 - Next New Challenge - 」特設サイト

URL：https://kawasaki-next-new-challenge.com/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■協賛

プラチナ：アサヒビール株式会社

ゴールド：株式会社シーエスデー研究所、三菱化工機

シルバー：ソフトバンク株式会社、東急不動産株式会社、国分グループ本社株式会社、岩谷マテリアル株式会社

ブロンズ：UNICOFFEEROASTERY、川崎DICE（株式会社プライムプレイス）、株式会社 ティップネス川崎店、東京海上日動火災保険株式会社、JAセレサ、大塚製薬株式会社、GREEN KEWPIE

サポーター：株式会社アール・エヌ・ゴトー、昭和医科大学、日本生命保険相互会社、株式会社ファイナル、島村楽器川崎ルフロン店、センコー株式会社

■協力

千代田中学校・高等学校、専修大学、キーパーソン21、テレビ神奈川、株式会社NTTe-Sports

川崎日航ホテル

■主催者について

株式会社ホリプロ、株式会社TopKnock、NTT東日本株式会社 神奈川事業部、株式会社JTB、株式会社フロンティアダイレクトと川崎市シティプロモーション推進室で構成する製作委員会が「Colors,Future! Summit2025」を企画・実施しています。

Colors,Future! Summit2025製作委員会