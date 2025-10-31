¤Ê¤«¤è¤·12·î¹æ¤Ï¡¢±ó»³¤¨¤Þ»á¡õÅ·Æ»¥°¥ß»á¤ÎW¿·Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª¡¡ÉÕÏ¿¤Ï70¼þÇ¯µÇ°¡¢¿Íµ¤ºîÉÊÂç½¸¹ç¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡ú¥Ý¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¡×¡ª
¥ê¥ê¡¦¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¥¥åー¥È¤ÊÉ½»æ¤¬ÌÜ°õ¡ª
¡ü¿·Ï¢ºÜ¡ØËâË¡Îý½¬À¸ ¥ê¥ê¡¦¥é¥º¥Ù¥êー¡Ù´¬Æ¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ú±ó»³¤¨¤Þ»á¤Î¿·Ï¢ºÜ¤Ï¡¢Ì´¤ÈËÁ¸±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î²¦Æ»¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥¹¥Èー¥êー¡ª¡¡Å·³¶¸ÉÆÈ¤Ç¹¬¤»¤òÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Ã¤¿14ºÐ¤Î¥ê¥ê¡¦¥é¥º¥Ù¥êー¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿ËâË¡³Ø¹»¥¹¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÆþ³Ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ´¤ì¤ëËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¥é¥¥é¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ëËâ½÷¤Ã»Ò¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!
¡Ú±ó»³¤¨¤Þ»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
2003Ç¯¤Ë¤Ê¤«¤è¤·¿·¿Í¤Þ¤ó¤¬¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥åー¡£¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¡×¡¢¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥·¥ê¥¦¥¹¡×Â¾¡¢Éý¹¤¤Ì¡²è»ï¤Ç³èÌöÃæ¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ë¡ß¡ß¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ù¤ÏÂè36²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ»ùÆ¸ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥É¥é¥ÞCD²½¡¢TV¥É¥é¥Þ²½¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢ÃË»ÒÎÀ¡Ù¤¬TV¥¢¥Ë¥á²½¡£
¢£¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëËâË¡¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï¹á¿ÉÎÁ¡ª¡Ø±«¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¹á¿ÉÎÁ¡Ù¥¹¥¿ー¥È¡ª
¤Ê¤«¤è¤·½éÅÐ¾ìºî²È¡¦Å·Æ»¥°¥ß»á¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ»É·ãÅª¡×¤Ê¿·Ï¢ºÜ¡ª¡¡Åìµþ¤«¤é»³±ü¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÍè¤Æ¡¢ÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±«¡£¤½¤ó¤Ê±«¤¬¤¢¤ëÆü½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥Ð¥Í¥í¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¤ª¤Ð¤±¤Ç¡Ä?!¡¡¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¹á¿ÉÎÁ¤¿¤Á¤È±«¤Î¤Õ¤·¤®¤ÊÊª¸ì¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¢ö
¡ÚÅ·Æ»¥°¥ß»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¥Ø¥ë¥º¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¡¢¡Ø£Â¤Î¿©Âî¡Ù¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤Õ¤ê¥Þー¥á¥¤¥É¡Ù¡Ê°Ê¾å¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÃË¡ß4ÎÀ¡ª¡¡À¸ÂÖµÏ¿¡Ù¡Êºî²èÃ´Åö¡¢¸¶ºî¡§ÁêÅçÅí»ÖÏº¡Ë¡¢¡Ø3ËÜÂ¤Î¤·¤¸¤ß¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê°Ê¾å½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£
¢£ÉÕÏ¿¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡ú¥Ý¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¡×¡ª
Âç¿Íµ¤10ºîÉÊ¤¬Âç½¸¹ç¤Î¡¢¤Ê¤«¤è¤·¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÉÕÏ¿¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡ÊØÍø¤Ê¥Õ¥¿¤Ä¤¤À¤«¤é¡¢Ê¸¶ñ¤ä¤ª¼ê»æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ýÇ¼ÍÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¢ö
A5¥µ¥¤¥º¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤âÆþ¤ëÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¢ö
¡Ú·ÇºÜºîÉÊ¡Û
¡Ø²¦»Ò¤ÎºÇÎø¡Ù¡Ø¤ª¤¸¤Í¤³¡Ù¡Ø¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡Ø¤·¤å¤´¥¥ã¥é¡ª ¥¸¥å¥¨¥ë¥¸¥çー¥«ー¡Ù¡Ø¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¡Ù¡Ø¤Ô¤Á¤Ô¤Á¥Ô¥Ã¥Áaqua¡Ù¡ØËâ½÷¥á¥¤¥É¤Ï½÷²¦¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ù¡Ø¸æ±Æ¤¯¤ó¤Ï¿ä¤·¤¬¤Ä¤è¤¤¡Ù¡Ø¤ï¤ó¤³¤í¤Ù¤¨¡Ù¡¡
¢£CLAMP PREMIUM COLLECTION¡ØCLOVER¡ÙÁ´2´¬È¯ÇäµÇ°¡¢Âè1ÏÃÉü¹ï·ÇºÜ¡ª
¥«¥ÐーÉÁ¤²¼¤í¤·¿·ÁõÈÇ¤¬Âè1´¬¡§11·î13Æü¡¿Âè2´¬¡§12·î12ÆüÈ¯Çä¡ª¡¡CLAMP¸¸ÏÇ¤Î¶áÌ¤Íè½ö¾ðëý¤ò¡¢2¹æÏ¢Â³¤ÇÂè1～2ÏÃÉü¹ï·ÇºÜ¡ú
CLAMP PREMIUM COLLECTION¡ØCLOVER¡Ù
¢ªhttps://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000413108
ËâË¡¡ß¤Ê¤«¤è¤·¡á¤¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤«¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½´¶¡Ä¡ª
¤Ê¤«¤è¤·12·î¹æ¤Ï¡¢10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ú
¢£¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¡×12·î¹æ
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
²Á³Ê660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
