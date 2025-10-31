新連載『異世界事故物件住みます、俺。』が2025年10月31日（金）よりカドコミで配信スタート！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、『異世界事故物件住みます、俺。』（漫画：みなぎ得一、企画・製作：SHINE Partners）を、2025年10月31日（金）よりカドコミ・「タテスクコミック」レーベル（https://tatesc-comic.com/(https://tatesc-comic.com/)）にて配信開始いたします。

『異世界事故物件住みます、俺。』

漫画：みなぎ得一

企画・製作：SHINE Partners

配信開始日：2025年10月31日（金）

※冒頭10話無料・毎週金曜更新

レーベル：タテスクコミック

オカルトや怪異に定評のあるみなぎ得一が贈る新連載『異世界事故物件住みます、俺。』。

異世界モノ×心霊物件というユニークな世界観で、恐怖と笑いが交錯するホラーコメディを、縦スクロール型のフルカラーコミックでお楽しみください！

連載ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_007147_S

■あらすじ

売れない漫画家・白藤黒郎（しらふじ くろう）は霊が見え、そして霊に憑りつかれやすい体質。お地蔵さまや石像などに、憑かれた霊を「お預け」することができる。そんな体質を利用して事故物件に住むことで謝礼を得て生活をしていた。ある日、いつもの事故物件だと思っていたら急に火に巻かれ異世界に転移してしまった！ 無一文で異世界に放り出された黒郎、でもここにも「事故物件」があるらしい。

そうとなれば異世界でも「事故物件住みます、俺」。

■キャラクター紹介

白藤 黒郎（しらふじ くろう）

漫画家を目指す青年。

生まれつき霊に憑かれやすいという特異体質を持っている。

その体質を活かし、不動産会社からの依頼で事故物件に住み込み、そこに取り憑いた霊を除霊しては謝礼を受け取りながら生活していた。

しかし、ある物件での除霊中、突如として自身の身体が燃え上がり――

次に目を覚ましたとき、彼は見知らぬ異世界にいた。

青崎 赤奈（あおさき あかな）

黒郎と同じ世界に生きていたが、ある出来事をきっかけに焼死し、アパートに巣くう地縛霊となった。

それ以降、物件は曰く付きの事故物件となり、長く住む者が現れなかった。

そこに除霊依頼を受けた黒郎が訪れた時、異臭とともに現れ、彼に襲いかかる。

さらに、原因不明の人体発火現象が起こり――

■KADOKAWAタテスクコミックについて

「タテスクコミック」とは、スマホで気軽に読める縦スクロール型のコミックレーベルです。KADOKAWAの人気タイトルから、オリジナル連載まで、色鮮やかなフルカラーによる日本発の縦スクロール型コミックを国内・海外に向けて多数配信しています。

公式サイト：https://comic-walker.com/label/tatesc-comic

公式X：https://x.com/tatesc_kadokawa

公式Instagram：https://www.instagram.com/tatesc0811/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tatesc_comic0811

■作品持ち込み募集中！

「タテスクコミック」はKADOKAWAが立ち上げたwebで読めるタテスクロールのフルカラーコミックです。タテスクコミック編集部では、一緒に新しい表現の創造に挑戦してくれる漫画家を募集します！

作品投稿は2つの方法で応募できます。

▼いつでもどこでもできるWEB応募

WEB応募フォーム：kdq.jp/2r8gr(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoY1XPQQ5GBv5bSdpKz0Z2I7MbjV8tYG4PVqpXlozPCQPrNg/viewform)

▼毎年開催KADOKAWA全編集部参加のタテスクコミック大賞

タテスクコミック大賞公式サイト：https://promo.kadokawa.co.jp/tatesuku/

ご年齢や受賞歴・執筆歴による制限はありません。デビューを目指す新人も、新しいステージを求める経験者も、今までにない表現方法でどんどんご応募ください。