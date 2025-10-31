予約絶好調で話題拡大中！ KADOKAWA新刊『“最幸”（さいこう）のおうち晩酌 つくるのも、呑むのも、勝手気ままがいい！』2025年12月18日（木）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、人気料理系インフルエンサー・髭バル（中村孔介）氏による『“最幸”のおうち晩酌 つくるのも、呑むのも、勝手気ままがいい！』を、2025年12月18日（木）に発売いたします。

2025年10月28日（火）のネット書店予約開始直後からアクセスが急増し、「予約しました」「買います！」といった期待の声がSNSでも拡散。著者本人もInstagramでカウントダウン投稿を展開するなど、注目を集めています。

●晩酌を愛してやまない著者が贈る「最高に幸せな晩酌時間」のレシピ本

コロナ禍を経て「一人時間の充実」に価値を見出す人が増えた現代。とくに「自分のためだけの晩酌」は、忙しい毎日の中での密かな癒やしとなっています。著者の髭バル（中村孔介）氏は、Instagramで“背徳的”なひとり晩酌スタイルを発信し続け、多くの共感を獲得。冷蔵庫の余り物、帰り道のスーパーやコンビニでふと買った食材、缶詰やチーズなど、手に入りやすい気ままな素材を使って、ときに大胆・ときに繊細なつまみを次々に披露してきました。

そんな髭バル氏初の著書は、自宅で“最高に幸せな晩酌時間”を楽しむためのレシピとスタイルを提案し、発売前から話題となっています。

●サクッとつくれる映えつまみから、二日酔いの日に食べたいレシピも！

どんなお酒にも合う、餃子の皮で作るパリパリ食感のミニタコス

本書の撮影はすべて髭バル氏の自宅キッチンで行われ、まるで晩酌に誘われたような温かみのある内容になっています。

Chapter1では「俺的ベストレシピ10」を紹介。最近流行っているタコスを餃子の皮で作ったレシピやベーコンパイナップルバーガー、スペアリブなどの洋食、さらにはスーパーで購入した鰻の蒲焼きを活用したひつまぶしやうざく、ちくわの磯辺揚げといった和食レシピも収録されており、バリエーション豊富で、まさに晩酌のための“酒とつまみのカタログ”です。

本の後半には、一人晩酌の翌日に食べたい「二日酔いメシ」や、インスタントラーメンを使ったこだわりのアレンジレシピなども多数あり、呑む時間も自分らしく楽しめるレシピが詰まっています。

●著者・髭バル（中村孔介）氏コメント

赤ワインと合わせたいスペアリブは、マーマレードジャムが隠し味

「この本をきっかけに、“晩酌時間”を楽しむ人が増えたら嬉しいです。

一日の終わりに、自分をねぎらう一杯をゆっくり味わってもらえたら、それがいちばん“最幸”です。」

●もくじ

Chapter1：俺的ベストレシピ10

Chapter2：余りがちな食材で呑む

Chapter3：スーパーでつい買いしたあれで作るつまみ

Chapter4：ひたすら映え！ おしゃれつまみ

Chapter5：呑むための炭水化物

Chapter6：明日も心置きなく呑む！ 二日酔いメシ

Column めくるめく即席ラーメンアレンジの世界

●書誌情報

『“最幸”のおうち晩酌 つくるのも、呑むのも、勝手気ままがいい！』

著者：髭バル（中村孔介）

発売日：2025年12月18日（木）※電子書籍同日配信予定

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

判型：A5判

頁数：128頁

ISBN：978-4-04-607856-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001267/)

●著者プロフィール

髭バル（中村孔介）［ひげバル（なかむら こうすけ）］

会社員。趣味は晩酌、特技も晩酌。冷蔵庫の余りもの、缶詰、昨日の残り物からでも“うまい酒のためのつまみ”を生み出すスキルに定評がある。

Instagramでは「気ままに呑むための料理」を日々投稿し、「こんな生活が理想」「なんかめちゃくちゃうまそう」と共感＆空腹コメント多数。料理は計量しない派。雰囲気と酒があればだいたい大丈夫で、料理初心者でも「ひとり時間を最高に楽しむ晩酌」が可能になる。本書が初の著書。

Instagram：@higebar94(https://www.instagram.com/higebar94/)

YouTube：@higebar94(https://www.youtube.com/channel/UCIlGtckFSc9nc-MOwVOxDtg)

TikTok：@higebar94(https://www.tiktok.com/@higebar94)