永守コレクションギャラリー　冬の特別展「冬の音楽祭2025」―アンティークオルゴールで楽しむワルツとクリスマス―

公益財団法人永守文化記念財団

【企画展の代表的な展示作品 (オルゴール、オートマタ（自動からくり人形）) 】

ジュノー バリトン ハーモニクス （c.1880 / スイス）

初公開作品

シンフォニオン ロココ Style25C （c.1890 / ドイツ）

ポリフォン ミカド （1895 / ドイツ）

初公開作品

ワルツィング・カップル 複製作品 （2025 / 日本）

初公開作品

永守コレクションギャラリーでは、2025年11月27日(木)～2026年1月27日(火)の期間、冬の特別展「冬の音楽祭2025―アンティークオルゴールで楽しむワルツとクリスマス―」を下記の要領で開催いたします。

冬休み企画として開催する本展では、ワルツ王 ヨハン・シュトラウス二世の生誕200年を記念して、代表曲「美しく青きドナウ」「ウィーン気質」「南国のバラ」など現在も世界中で愛されているシュトラウス二世の楽曲をご紹介します。また、会期中には 「京都市立芸術大学大学院 音楽研究科生によるクリスマスコンサート」 「クリスマスツリー型オルゴール作り」「MUSEUMカフェ企画」「特別オルゴールコンサート ワルツ王・ヨハンシュトラウス二世の世界」など大人からお子様までお楽しみいただけるイベントを開催します。

※イベントのご予約は、12月開催分:12月3日(水)13:00、1月開催分:12月10日(水)13:00 より受付開始します。

【開催概要】

■ 期 間 ： 2025年11月27日(木) ～ 2026年1月27日(火)

※毎週、月・火・木・金に開館 ※12/27(土)～1/4(日)、1/12(月)は休館 ※11/29(土)、1/17(土)は特別開館

■ 会 場 ：永守コレクションギャラリー

(〒617-0003 京都府向日市森本町東ノ口 1 番地 1 ニデックパーク）

永守コレクションギャラリーは2023年3月7日にオルゴールの文化と関連技術を

ご紹介する目的で開館しました。アンティークオルゴールやオートマタ（からくり

人形）など、世界屈指のコレクションを有する没入体験型のギャラリーです。



■開館時間： 10:00～16:00 ※完全予約制

ギャラリーガイドツアー (各回 60 分) ※イベント開催時には実施いたしません。

▪10:30 (10:30～11:30) ▪13:00 (13:00～14:00) ▪15:00 (15:00～16:00)

■入 館 料 ：無料

■予約方法：当ギャラリーは完全予約制となっております。

HP 専用フォームからのご予約をお願いいたします。

永守コレクションギャラリー公式HP :https://nagamori-gallery.org/

ヨハン・シュトラウス二世について

ワルツ王と呼ばれたヨハン・シュトラウス二世（1825-1899）は生涯で約500曲を作曲しましたが、その華やかな楽曲は19世紀の音楽史上を席巻したオルゴールにも多くの足跡を残しました。代表曲の「美しく青きドナウ」は100年以上を経た現在でも定番曲の一つに数えられます。

本展覧会では、初公開作品となる「ポリフォン社ミカド」「ジュノー社バリトンハーモニクス」をはじめギャラリーが所蔵するアンティークオルゴールや自動演奏ピアノを通じて、ヨハン・シュトラウス二世の魅力に迫ります。

ヨハン・シュトラウス二世（1825-1899）

【関連イベント】

《ワークショップ》 「クリスマスツリー型オルゴールを作ろう！」

オルゴール付きの小さなクリスマスツリーを作る特別ワークショップ。「We Wish You a Merry Christmas」のメロディに合わせてツリーがクルクルと回ります。小さなお子様から大人の方まで、どなたでもご参加いただけます。

※イベントのお申し込みは１２月３日（水）１３：００より受付開始いたします。

日 時 ： １２月２２日（月）２３日（火） １５：３０～

１２月２５日（木） １０：３０～

会 場 ： 本ギャラリー内 多目的ルーム

定 員 ： 各回１５名（お申込み先着順）

参加費 ： ２,０００円（税込）

《特別企画》 「ヴァイオリンとピアノのクリスマスコンサート」

京都市立芸術大学大学院 音楽研究科の中川さくらさん（ピアノ）、大石彩代さん（ヴァイオリン）、温品亜祐さん（ヴァイオリン）をお迎えして、クリスマスコンサートを開催します。ヴァイオリン二重奏とピアノの音色が、クリスマスイブを華やかに彩ります。

【予定プログラム】 バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、エルガー：愛の挨拶、ショスタコーヴィチ：2つのヴァイオリンとピアノのための5つの小品ほか、クリスマスソング、ヨハン・シュトラウス二世の楽曲など

※イベントのお申し込みは１２月３日（水）１３：００より受付開始いたします。

日 時 ： １２月２４日（水） １.１０：３０開場 ２.１３：３０開場

会 場 ： 本ギャラリー内

定 員 ： 各回４０名（お申込み先着順）

参加費 ： 無料

《特別開館》 「みんなで楽しむオルゴールコンサート」

皆様からご要望のお声をいただいておりました、土曜日開館を実施いたします。

小さなお子様から大人の方まで、みんなでオルゴールを楽しみましょう。

※１１月２９日（土）は予約受付中。

１月１７日（土）は１２月３日（水）１３：００より受付開始いたします。

日 時 ： １１月２９日（土） １３：００～、１５：００～

１月１７日（土） １０：３０～、１４：００～

会 場 ： 本ギャラリー内

定 員 ： 各回４０名（お申込み先着順）

参加費 ： 無料