2025年 7月～9月に19ブランド71種類の商品をeギフト化

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、2025年7月～9月の期間に、新たに19ブランド71種類の商品をeギフト化し、ギフティの運営するWEBサービスおよびスマートフォン向けアプリ「giftee(R)︎」(※2)、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」(※3)および各ブランドの販売ページにて取り扱いを開始いたしました。

2025年7月～9月の期間において、「giftee(R)︎」および「giftee for Business」では、焼き菓子や日本酒等、複数の定番ギフトの取り扱いがスタートしたほか、人気のおせんべいや絵本、アパレルのカスタムサービスに利用できるギフトコード等、多様なニーズに対応した様々な商品のeギフト化が実現し、ラインナップが更に充実しました。また、eギフト以外の用途として、株主優待制度を新設するにあたりデジタルチケットを優待に採用するケースや、ストレッチ専門店が「企業回数券」としてeギフトの綴り券を法人に販売するケースなど、「eGift System」を介して発行したeギフトの用途が拡大しています。

ギフティは今後も、実店舗およびオンライン上で利用可能なeギフトの品揃えを強化し、「giftee(R)︎」サービスおよび「giftee for Business」サービスの充実を図ってまいります。また、企業への、「eGift System」サービスの導入・運営を推進するとともに、eギフトの普及を通し、日頃の気持ちを伝える手段として気軽にギフトを贈りあう習慣や文化の創出を目指します。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) giftee(R)︎とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

(※3) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人向けサービスです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます

「giftee(R)︎」および「giftee for Business」新規eギフトブランド一覧（2025年9月30日時点）

giftee for Businessで取り扱うeギフトは随時追加されます。（各チャネルでeギフト販売を公表しているブランドのみ掲載。仕様・注意事項はギフト券販売サイトをご参照ください）

■ kimito

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1235

券種・価格(税込)：『オーダーメイド絵本「いっしょにさがそ」』\9,900、『オーダーメイド絵本「いたずらっこ」』\9,900

有効期限：3ヶ月後の月末

利用可能サービス： kimito公式ECサイト https://kimito-books.jp/

■ ヴィヨン

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1233

券種・価格(税込)：「ヴィヨネット 小 (洋梨)」\3,750、「プレーンバウムクーヘン」小\2,620/中\2,930

有効期限：2ヶ月後の月末

■ 日清食品グループ オンラインストア

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1236

券種・価格(税込)：「日清食品グループ オンラインストア ギフト券」\5,000/\10,000

有効期限：3ヶ月後の月末

利用可能サービス： 日清食品グループ オンラインストア https://store.nissin.com/

■ DMM.com

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」(後日導入)

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1234

券種・価格(税込)：「DMMポイントコード」\500/\1,000/\2,000

有効期限：4ヶ月後の月末

利用可能サービス：DMM TV、DMMブックス、DMM GAMESなど

DMM.comサイト https://www.dmm.com/

■ ASICS

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1237

券種・価格(税込)：「ASICS eギフトカード」\1,000/\3,000/\5,000

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：アシックス公式オンラインストア https://www.asics.com/jp/ja-jp/

アシックスストア https://www.asics.com/jp/ja-jp/stores/

■ 木の紙

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1241

券種・価格(税込)：「木の名刺（木製名刺）」20枚セット\3,520/40枚セット\6,820/100枚セット\13,200、「桜の木の名刺（木製名刺）」40枚セット\7,810/100枚セット\16,500

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：木の紙ショップ-kinokami shop- https://www.kinomeishi.com/

■ @cosme eGIFT

取り扱い：自社販売ページ

＠cosme eGift Store：https://atcosme.egift-store.com/

券種・価格(税込)：「@cosme eGIFT」\1,000/\3,000/\5,000/\10,000

有効期限：3ヶ月後の月末

利用可能サービス：国内の@cosme STORE https://www.cosme.net/store/

公式通販サイト「@cosme SHOPPING」 https://www.cosme.com/

■ つくりおき.jp

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1243

券種・価格(税込)：「つくりおき.jpの料理おやすみカード 3食プラン（デジタル）」\9,990

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：つくりおき.jp公式WEBサイト https://www.tsukurioki.jp/

■ 亀田製菓

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1240

券種・価格(税込)：「オリジナルハッピーターン（1セット8箱入）」\4,400

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：オリジナルハッピーターン https://www.original-happyturn.kameda-netshop.jp/

■ JAL Payポイント

取り扱い：「giftee for Business」

券種・価格(税込)：「JAL Payポイント」50ポイント/100ポイント/500ポイント/1,000ポイント/5,000ポイント/10,000ポイント

有効期限：3ヶ月後の月末

利用可能サービス：JALマイレージバンクアプリにチャージ

■ HYACCA

取り扱い：「giftee for Business」(自治体向けのみ)

券種・価格(税込)：「お食事エプロン フラワー［エロディ］」\5,707、「スタイとラトルのベビーケーキ ダイナソー/チューリップ［リヤンドファミーユ］」\6,257、「おくるみのベビーケーキ フラワー/ダイナソー/チューリップ」\8,516、「BIB＆BLOOMERS BOX ブラック/チェック」\10,437

有効期限：1ヶ月後の月末

■ cacaosic

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1247

券種・価格(税込)：「カカオシック ピスタチオ×ショコラオレ」4個セット\2,719/6個セット\3,579/8個セット\4,438

有効期限：3ヶ月後の月末

利用可能サービス：公式オンラインストアの各アイテムページ

■ ホテルバリアンリゾート

取り扱い：自社販売ページ

BaliAn eGift Store：https://balian.egift-store.com/

券種・価格(税込)：「バリアンeギフト」\5,000/\10,000/\15,000/\35,000/\50,000

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能店舗：全国のバリアン全店

■ paintory

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1244

券種・価格(税込)：「【paintory】ギフトチケット」\3,000/\5,000/\10,000、「【paintory】Baby/Kidsコレクション ギフトチケット

」\4,000、「【paintory】水陸両用サーフパンツ ギフトチケット」\4,000

有効期限：3ヶ月後の月末

利用可能サービス：paintoryオンラインストア https://paintoryofficial.myshopify.com/

■ Hakkaisan

取り扱い：「giftee(R)︎」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1230

券種・価格(税込)：「発泡にごり酒 八海山 720ml」\3,609、「純米大吟醸 八海山 720ml」\3,763、「大吟醸 八海山 720ml」\3,543、「純米吟醸 八海山 55% 720ml」\2,971

有効期限：2ヶ月後の月末

■ aimerfeel

取り扱い：自社販売ページ、「giftee for Business」(後日導入)

aimerfeel eGift Store：https://aimerfeel.egift-store.com/

券種・価格(税込)：「ギフトチケット」\1,000/\3,000/\5,000/\7,000/\10,000

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：国内のaimerfeel(エメフィール)実店舗(MITSUMARU渋谷109店、イオンモール橿原店、なんばウォーク店、PIVOT CROSS店、スマーク伊勢崎店、サンエー具志川メインシティ店、商品取扱先を除く） https://shop.aimerfeel.jp/shop-list/storelist/

aimerfeel公式通販サイト https://shop.aimerfeel.jp/shop/

■ ぷにっとおててメモリー

取り扱い：自社販売ページ

ぷにっとおててメモリー eGift Store：https://otete.egift-store.com/

券種・価格(税込)：「A：手形素材キットのみ」\4,900、「B：シンプルプレート」\6,980、「C：埃除け付きプレート」\8,500、「D：フォトフレーム付きプレート」\12,000

有効期限：2ヶ月後の月末

【eギフトを発行するブランドによるeギフト活用事例】

■キュービーネットホールディングス株式会社

事例：株主優待制度を新設するにあたり、ギフティの「株主優待電子化システム」を導入。同社が運営する国内のヘアカット専門店「QB HOUSE」店舗でご利用いただける「QB HOUSE無料ヘアカット券」を保有株式数に応じて贈呈。

参考： https://www.qbnet.jp/ir/preferential/

■株式会社nobitel

法人向けサービスにおいて、ストレッチ専門店「Dr.stretch」の店舗で利用できる「企業回数券」を電子化し販売。

参考： https://lp.doctorstretch.com/initiative/partner/

【株式会社ギフティについて】

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10－2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,283百万円(2025年６月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp(https://giftee.co.jp)

giftee(R) https://giftee.com(https://giftee.com)

giftee for Business https://giftee.biz/(https://giftee.biz/)

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform