丹生明里さんのYouTubeチャンネル「にぶちゃんねる」に協賛

ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社（代表取締役社長：坪田 博行、本社：東京都大田区、以下「ソニー損保」）は、丹生明里さんのYouTubeチャンネル「にぶちゃんねる」への協賛を決定しましたのでお知らせいたします。

■「にぶちゃんねる」協賛の背景

丹生さんは、「にぶちゃんねる」でのゲーム実況にとどまらず、ゲーム関連の番組やイベント出演、さらに「EVO Japan 2025」に選手として出場されるなど多岐にわたって活躍され、ゲームやeスポーツの普及・活性化に貢献されています。

ソニー損保のお客さまにも、ゲームやeスポーツを楽しんでいる方が多くいらっしゃることから、「好き」を楽しむ皆様に寄り添い、応援し、そして一緒に盛り上げていきたいと考え、このたび「にぶちゃんねる」の協賛に至りました。

■ソニー損保のX公式アカウントのご案内

ソニー損保のX公式アカウントでは「にぶちゃんねる」とコラボしたキャンペーンの実施や丹生さんのゲームに関するコメント投稿のほか、丹生さんへの質問を募り、「にぶちゃんねる」の配信内で丹生さんが回答された場面（動画）などの投稿を予定しています。ぜひアカウントをフォローしてお待ちください。



X公式アカウント：https://x.com/sonysonpo_jp

■「にぶちゃんねる」のご案内

2025年4月1日に開設した丹生明里のYouTubeチャンネル「にぶちゃんねる」では、大好きなゲームの実況配信を中心に、実写や雑談などさまざまなコンテンツをお届けしています。

YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/@nibuchannel

■丹生明里さんのプロフィール

丹生 明里（にぶ あかり）

2001年2月15日生まれ、埼玉県出身。

日向坂46の元メンバーで、2025年1月にグループを卒業。

現在はゲーム配信者、タレント、俳優として幅広く活動中。

明るくまっすぐな人柄と天真爛漫な笑顔で、多くの人々から親しまれている。