“Dragon Lore”を召喚せよ - 「Razer | Counter-Strike 2 Collection」登場 - 【Razerグローバル本社メディアアラート日本語抄訳】

2025年10月30日米国カリフォルニア州アーバイン発: ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は、Valveと提携し、「Razer | Counter-Strike 2 Collection」を発表*しました。本コレクションは、Counter-Strike シリーズで名高い伝説のスキン「Dragon Lore」を、Razerのトップランクの受賞歴を誇るeスポーツギア上で現実世界に具現化したものです。（*日本国内では2025年10月31日より同シリーズの販売予約が開始されます。詳しくは添付PDFをご覧ください）

力と希少性の象徴である「Dragon Lore」は、Counter-Strike史上最も認知度の高いスキンのひとつです。今回、ゲームの枠を超え、トップeスポーツプロが信頼するRazerのギア上に再現されました。このコレクションは、Counter-Strikeの競技的伝統と、Razerのトーナメントグレードハードウェアを融合させ、特有のスタイルとプロレベルの性能を兼ね備えています。

Razer ライフスタイル事業部 グローバルヘッドのAddie Tan (アディ・タン)は次のように述べています。

「Dragon Loreは単なるスキンではなく、Counter-Strikeの歴史を象徴する存在です。Counter-Strikeは20年以上にわたり競技FPSを定義してきました。本コレクションは、ゲームの歴史とコミュニティ、そしてこれから生まれる伝説に敬意を表し、『Dragon Lore』の象徴的なデザインを物理的な形として再現しました。受賞歴を誇るRazerのeスポーツギア上にデザインされたこの製品は、未来のレジェンドたちのための性能ギアです。」

Dragon Loreを召喚せよ

競技プレイに最適化され、圧倒的なスタイルを誇る「Razer | Counter-Strike 2 コレクション」は、Dragon LoreをRazerの高性能eスポーツギア上で“プレイ可能な伝説”として具現化します。

Razer Iskur V2 X - Counter-Strike 2 Edition

最初の一戦から最後の一戦まで、長時間のプレイでも快適に座れるよう設計された、人体工学に基づくeスポーツ用ゲーミングチェアです。

Razer BlackShark V3 Pro - Counter-Strike 2 Edition

HyperClearスーパーワイドバンドマイクや、Counter-Strike 2に最適化されたプロ調整オーディオプロファイルを搭載し、あらゆる音の手がかりを逃さず、不要なノイズを排除。卓越した音の明瞭さ、快適性、遮音性を追求した、受賞歴多数のワイヤレスPCゲーミングヘッドセットです。

Razer Huntsman V3 Pro TKL - Counter-Strike 2 Edition

Razer Analog Optical Switches Gen-2を搭載した高性能ゲーミングキーボードで、あらゆるラウンドを制圧。Rapid Trigger Modeによる超高速連続入力や、0.1～4mmまで調整可能なアクチュエーションで、ゲーム内の動きと精度を最大限に引き出します。

Razer Viper V3 Pro - Counter-Strike 2 Edition

わずか54gの左右対称ワイヤレスゲーミングマウスで、素早いフリックショットや正確なヘッドショットを実現。True 8000Hzワイヤレスポーリングレート、Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2、そしてOptical Mouse Switches Gen-3を搭載し、最適なバランスと精密な操作性を提供します。

Razer Gigantus V2 - Large - Counter-Strike 2 エディション

超スムーズなスライドとピクセル単位の正確な操作を追求した、ソフトなマウスマットで狙いを確実に。

クランチプレイヤー、スキンコレクター、そして長年のCounter-Strikeファンを問わず、「Razer | Counter-Strike 2 Collection」は、Dragon Loreのレガシーを称えるとともに、プロが求めるパフォーマンスを提供します。

「Razer | Counter-Strike 2 Collection」の詳細については、以下のリンクをご覧ください：

https://www.razer.com/jp-jp/collabs/counter-strike-2

価格

Razer BlackShark V3 Pro - Counter-Strike 2 Edition:

＄269.99 USD / ユーロ289.99 MSRP / 32,450 JPY

Razer Huntsman V3 Pro TKL - Counter-Strike 2 Edition:

＄269.99 USD / ユーロ289.99 MSRP / 44,980 JPY

Razer Viper V3 Pro - Counter-Strike 2 Edition:

＄179.99 USD / ユーロ189.99 MSRP / 45,480 JPY

Razer Gigantus V2 - Large - Counter-Strike 2 Edition:

＄34.99 USD / ユーロ49.99 MSRP / 6,780 JPY

Razer Iskur V2 X - Counter-Strike 2 Edition:

＄399.99 USD / 近日発表予定

■「Razer Counter-Strike 2 Collection」取扱店

全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で販売いたします。詳細は添付PDFをご覧ください。

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。

Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。

Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、2億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。これまで数々のブランドアクティベーションを行ってきたRazerは、2025年に20周年を迎えます。詳細についてはhttps://rzr.to/20anni(https://www.razer.com/jp-jp/campaigns/20th-anniversary)をご覧ください。

■Counter-Strike 2 について

Counter-Strike 2 は、精密な操作と戦略が高リスクな爆弾解除ミッションの中で交錯する、Valveによる最新のタクティカルFPSです。ゲーム史に残る象徴的なマップを舞台に、チーム同士が一瞬の判断と射撃の精度を競い合う激しい戦闘を展開します。Source 2エンジン によって強化されたCS2は、応答性とリアリズムを新たな次元へと引き上げ、すべてのクラッチ、ディフューズ、サイト制圧がこれまで以上に大きなインパクトをもたらします。プレイヤーは装備と戦略、そして鋼の神経を駆使しながら戦い、一発が勝敗を分け、技術こそがすべての世界において威信を表す伝説的スキンDragon Lore"のような希少アイテムを誇示できます。

