【ヴァンドーム青山】ブライダルコレクションから新作ブライダルリングが11月1日（土）より発売

花嫁を美しく輝かせる気品とセンスが光るヴァンドーム青山のブライダルコレクション。2026年を代表するイヤーモデルをはじめとした新作ブライダルリングが11月1日（土）に発売いたします。

2026 Year Model

ヴァンドーム青山では、日本人デザイナーが時代の感性に寄り添い確かな技術とクリエイティビティで、「おふたりの記念となる年が、より鮮やかな思い出になるように」と願いを込めて〈Year Model〉をデザインしています。

上から：エンゲージメントリング\352,000～（Pt950,Diamond0.15ct～）、マリッジリング\181,500～（Pt950,Diamond〈ﾊｰﾄ&ｷｭｰﾋﾟｯﾄ゛〉）＊スコープ付、マリッジリング\159,500～（Pt950）

- エンゲージメントリング

ヴァンドーム青山で永く愛されているシリーズの4本爪の石座を、エタニティタイプのアームにあしらった、シンプルかつラグジュアリーなエンゲージメントリング。

アームに敷き詰められたメレダイヤモンドが、センターストーンの輝きを華やかに引き立てます。

エンゲージメントリング\352,000～（Pt950,Diamond0.15ct～）- マリッジリング柔らかく編み込まれたロープをイメージしたフォルムが、「ふたりの絆」や「永遠の繋がり」を想起させるマリッジリング。寄り添うラインに大切な人との結びつきが表現されています。シンプルでありながら、確かな存在感を放つ程よいデザイン性が魅力。マリッジリング左：\159,500～（Pt950）右：\181,500～（Pt950,Diamond〈ﾊｰﾄ&ｷｭｰﾋﾟｯﾄ゛〉）＊スコープ付エンゲージメントリング\352,000～（Pt950,Diamond0.15ct～）エンゲージメントリング

ヴァンドーム青山で永くプロポーズに選ばれてきたソリテールのデザインを、大人っぽく

華やかに仕立てたエンゲージメントリング。

程よくボリューム感のあるアームや、センターストーンをメレダイヤモンドの輝きで引き立てたラグジュアリー感が魅力。

マリッジリング\264,000～（Pt950,Diamond〈中石部分：ﾊｰﾄ&ｷｭｰﾋﾟｯﾄ゛〉）マリッジリング

「永遠」を意味するエタニティリングと、「誓いの象徴」として1石のハート＆キューピッド

ダイヤモンドが輝くソリテールリングを組み合わせたマリッジリング。

一度にマリッジリングとエンゲージメントリングを手にしたような幸福感も感じられるデザイン。

マリッジリング\198,000～（Pt950）マリッジリング

2本のラインに‘寄り添うふたり’の姿を投影し、リングを重ね着けしたように見えるレイヤード風マリッジリング。

プラチナならではの心地よい重みと存在感が感じられ、シンプルな中にも洗練されたモダンさと高級感が漂うデザイン。



＊全て2025年11月1日（土）発売。

◆2026 Year Modelページ

>>https://bridal.vendome.jp/pages/yearmodel(https://bridal.vendome.jp/pages/yearmodel)

◆ヴァンドーム青山 ブライダル公式サイト

>>https://bridal.vendome.jp/(https://bridal.vendome.jp/)

◆ヴァンドーム青山 ブライダル公式Instagram

>>https://www.instagram.com/vendomeaoyama_bridal/

(https://www.instagram.com/vendomeaoyama_bridal/)