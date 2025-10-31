株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、2025年11月14日(金)～15日(土)の2日間、東京ビッグサイトで開催される国内最大級のアーケードゲームの祭典「アミューズメントエキスポ2025」に出展いたします。



当社ブースでは、RYODENオリジナルで開発したキャッシュレス決済端末機を展示します。本製品は、4Pクレーンゲーム機にも対応可能な製品で、導入するための初期費用を大幅に抑えることができるのが最大の特長です。接続するための設備も一般的なWi-Fi端末で接続可能で、既存の設備を流用することで設置のコストも削減できます。

▶ 展示会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149829/table/54_1_4b17d59fa906b609c1e2ea2cb63f45e5.jpg?v=202510311127 ]▶ 主な出展製品

4Pクレーンゲーム機対応の決済POS端末

■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-15

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



