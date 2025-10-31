THE NATIONAL GALLERY LONDON × CA4LAのコラボレーションアイテムを11/7(金)より発売

株式会社CA4LA

13世紀後半から20世紀初頭までの西洋絵画の名作を収蔵する、英国を代表する美術館のひとつ「THE NATIONAL GALLERY LONDON(ロンドン ナショナル・ギャラリー)」とのコラボレーションアイテムをリリースします。

騎手、馬具、場所などの要素を一切排除し、見事に後ろ足で立ち上がる馬を淡い金色の背景に描いたジョージ・スタッブスの名画『Whistlejacket(ホイッスルジャケット)』から着想を得た、全4アイテムをラインアップ。

全国のCA4LA直営店(アウトレットを除く)、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて、2025年11月7日(金)より発売します。

商品詳細

George Stubbs

Whistlejacket

乗り手のいない馬が、抑えきれない自然のエネルギーの体現として描かれている名画『Whistlejacket(ホイッスルジャケット)』から着想を得たコレクション。サラブレッドの毛並みを思わせる素材を厳選し、裏側に縫い付けたサテンのプリントネームがアイコンとして彩りを添えます。

THE NATIONAL GALLERY LONDON × CA4LA 8P JOCKEY CAP

\17,600(税込)

ジョッキーキャップをモチーフにした8パネルキャップ。コーデュロイのボディに毛足の長いポンポンをあしらい、上品で温もりのあるアイテムに仕上げています。ポンポンは取り外しもできるので、シンプルなキャップとしてもお使いいただけます。

THE NATIONAL GALLERY LONDON × CA4LA KNIT CAP

\12,100(税込)

滑らかな手触りの糸を編みたてたニットキャップ。リブ編みのかぶり口を折り返せばダブルワッチとして着用でき、ポンポンの取り外しもできるので、4通りのアレンジが楽しめます。

THE NATIONAL GALLERY LONDON × CA4LA CASQUETTE

\13,750(税込)

しっとりとしたフェイクスウェードで仕立てたキャスケット。クラウンにボリュームを持たせたシルエットが特徴で、ハンチングやベレーの様にアレンジしてかぶることもできます。

THE NATIONAL GALLERY LONDON × CA4LA EAR FLAP HUNTING

\17,600(税込)

しっとりとしたフェイクスウェードで仕立てたハンチング。ボリュームのあるファーのイヤーフラップを組み合わせることで、クラシカルなハンチングのイメージをアップデート。防寒性も備えたアイテムに仕上げています。

販売概要

全国のCA4LA直営店(アウトレットを除く)、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて、2025年11月7日(金)より発売します。

Introduction

THE NATIONAL GALLERY LONDON

1824年設立。アルテミジア・ジェンティレスキ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、モネ、レンブラント、ターナー、ファン・ゴッホをはじめ、700年以上の芸術の歴史を網羅する2,600点以上の絵画を収蔵する、英国を代表する美術館のひとつ。

The National Gallery, London(https://www.nationalgallery.org.uk/)

(C) The National Gallery, London