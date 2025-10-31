COFO Desk¥·¥êー¥º¤ÎÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬1.5ËüÂæ¤òÆÍÇË¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCOFO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹¾Âô ¹°µ±¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¶õ´Ö¤òÁÏ¤ë¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOFO¡Ê¥³¥Õ¥©¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯10·î31Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÖCOFO Desk¥·¥êー¥º¡×¤ÎÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬1.5ËüÂæ¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
COFO Desk ¥·¥êー¥º¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://cofodesk.jp/
¢£¡ÖCOFO Desk ¥·¥êー¥º¡×¤Î¤´¾Ò²ð
¡¦COFO Desk Premium
¡ÖCOFO Desk Premium¡×¤Ï¡¢300·ï¤Î¤ªµÒÍÍË¬Ìä¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Á³Ìµ¹¤ºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Å·ÈÄ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÁ´ÌÌ¥¹¥Áー¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¤Æ¥Ç¥¹¥¯²¼¼ýÇ¼¤ò³ð¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£ÏÓ¤Î¿¨¤ì¤ë¥Ç¥¹¥¯Á°ÌÌÉô¤ÏÃ¼¤ò¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¥«ー¥Ö¾õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢Ä¹»þ´ÖÏÓ¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¾åµé¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ïー¥¯¥Ç¥¹¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://cofodesk.jp/(https://cofodesk.jp/)
¡¦COFO JSF Table
¡ÖCOFO JSF Table¡×¤Ï¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ØCOFO¡Ù¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡ØJOURNAL STANDARD FURNITURE¡Ù¤Ç¶¦Æ±´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥ïー¥¯¥Ç¥¹¥¯¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¡¢¥íー¥Æ¥Ö¥ë¤ò£±Âæ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¡¢COFO»Ë¾å½é¤Î£´ËÜµÓÅÅÆ°¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£USB¥Ýー¥È¤ò£³¸ýÅëºÜ¤·¡¢¾®Êª¼ýÇ¼¤ËºÇÅ¬¤Ê°ú¤½Ð¤·¤âÆâÂ¢¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¥ïー¥¯¡¢ºî¶È¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤Î¤¢¤ë¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¤ò¡¢¤è¤êÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢µ¡Ç½À¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://cofodesk.jp/
¢£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤òÂçÀÚ¤Ë
2022Ç¯¤Ë¸ø¼°È¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢COFO Desk¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡ÖÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¶õ´ÖÁÏ¤ê¡×¤ò³ð¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÈþ½Ñ¶¨ÎÏ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ÇCOFO Desk¥·¥êー¥º¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¯¡¢¤¿¤À¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ºî¶È¤Î¡ÖOn¡×¤Î»þ´Ö¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖOff¡×¤Î»þ´Ö¤òÁÏ¤ê¤À¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Ã¤¿À½ÉÊ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¶õ´Ö¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤¿·ë²Ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¶õ´ÖÁÏ¤ê¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãCOFO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
COFO¡Ê¥³¥Õ¥©¡Ë¤Ï2016Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¤Ë¤ÆÀßÎ©¡£¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡ß½¸ÃæÎÏ¡×¤ò³«È¯ÍýÇ°¤È¤·¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¶õ´ÖÁÏ¤ê¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖCOFO Chair¥·¥êー¥º¡×¡ÖCOFO Desk¥·¥êー¥º¡×¡ÖCOFOÌµ½ÅÎÏ¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥àPro¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆ±Ê¬Ìî¤ÇMakuakeÎòÂåNo.1*¤ò³ÍÆÀ¡Ê*¼«¼ÒÄ´¤Ù¡¢2025Ç¯10·î31Æü»þÅÀ¡Ë¡£¡ÖCOFOÌµ½ÅÎÏ¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥àPro¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î4¥«¹ñ¤Ë¤Æ¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒCOFO²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCOFO
ÂåÉ½¼Ô¡§¹¾Âô ¹°µ±
½êºßÃÏ¡§¢©101-0031 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ1-11-14 TQÅì¿ÀÅÄ7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢²È¶ñ¡¢·ò¹¯²ÈÅÅ¡¢À¸³è²ÈÅÅ¤Î´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦À½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä
COFO¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cofo.jp/
