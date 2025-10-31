【韓国語ならK Village】現役K-POPアイドル チャン・イェウンさんが特別講師として登壇！笑顔あふれるK Village MODULYオンラインレッスン第2弾が大盛況で終了！

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、2025年10月29日（水）に、韓国好きのためのコミュニティアプリ「K Village MODULY」ユーザー向けオンラインイベント第2弾として、「推し活×韓国語」オンライン特別レッスンを開催しました。

当日は、現役K-POPアイドルのチャン・イェウン（JANG YEEUN）さんを特別講師に迎え、全国から100名弱の韓国語学習者が集結。

「推しの言葉を理解したい」「推し活をもっと楽しみたい」という学習者の声に応える形で開催された本イベントは、開始直後から笑顔と感動に包まれました。

■ イベントの様子

レッスンでは、イェウンさんが自身の楽曲の歌詞やSNSで使えるフレーズを題材に、すぐに使える自然なネイティブ表現をやさしくレクチャー。

Zoom越しでも伝わる明るい笑顔と丁寧な指導に、画面上には参加者からのハートやいいねといったリアクションマークがあふれました。

Q&Aコーナーでは、参加者から寄せられた質問にイェウンさんが一つひとつ笑顔で回答。

韓国語学習へのアドバイスや可愛いエピソードも語られ、温かい雰囲気に包まれました。

■ 記念撮影タイムも実施

レッスンの最後には、イェウンさんと参加者全員で記念撮影タイムを実施。

画面越しに頬ハートや指ハートなど韓国で流行のポーズで盛り上がり、スクリーンショットで思い出を共有しました。

参加者からは「夢のような時間でした！」「画面越しでも距離が近く感じた」「勉強のモチベーションが上がった」といった感想が多数寄せられました。

■ 参加者の声（一部抜粋）

参加者アンケートでは、98％が「非常に満足」と回答。

「韓国語をもっと学びたい」「また参加したい」と早くも次回開催を待ち望む声が多数寄せられました。

参加者からの声をご紹介します。

「イェウン先生！わかりやすいご指導ありがとうございます！素敵な笑顔に元気をもらえました」

「いつも画面上で見ていたアイドルと同じ空間で話せて不思議でした。미소가 너무 예뻤어요！（笑顔がとても綺麗でした）」

「イェウンちゃんの優しい声と笑顔に癒されました。またイベントに出てほしいです！」

「今日の授業とても楽しかったです！毎週受けたいです！」

「ゆっくり話してくれて韓国語でも聞き取りやすかったです。笑顔がとっても可愛かった！」



ほかにも、

「現役アイドルから直接韓国語を学べる貴重な体験でした！」

「次の活動も応援してます！」「また開催してほしい！」

など、温かいコメントが数多く届きました。

■K Village MODULYとは

『K Village MODULY』は、韓国語学習とカルチャーをつなぐ無料コミュニティアプリです。「学ぶ・つながる・楽しむ」をテーマに、語学レッスン動画やカルチャー記事、イベント情報、限定特典などを配信しています。

中でも注目を集めているのが、AI韓国語学習機能「毎日ハングル」。日々の生活シーンや季節・トレンドをテーマにした単語・会話を、AI機能を通じて手軽に練習できる機能で、「楽しみながら継続できる」次世代の学習体験として支持を広げています。

K Village MODULY DL者は、オンラインイベントや限定講座への参加も可能。「推し活」や「韓ドラ」など、「好き」をきっかけに韓国語を学べる新しい学習コミュニティとして、幅広い世代から人気を集めています。

■ 今後の展開

K Village 韓国語では、今後もK Village MODULYを通じて「好き」を原動力に学べるイベントを継続的に企画予定。

韓国の人気アイドルや俳優を特別講師に招き、第一線で活躍するアーティストのリアルな言葉や表現に触れることで、生きた韓国語を身につけるきっかけを提供していきます。

韓国語を学ぶことが、単なる語学習得にとどまらず、文化や価値観への理解を深める「知的な体験」となるよう、より一層充実した学習環境を整えてまいります。

K Village 韓国語について

K Village 韓国語は、日本全国に25校舎を展開し、在籍生徒数16,000名を超える日本最大級の韓国語教室です（※1）。通学・オンライン・AI学習（毎日ハングル・K Village先生）など、多様なスタイルで学べる環境を整え、幅広い世代の韓国語学習者をサポートしています。

※1 : 2024年11月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

