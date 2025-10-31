カラフルピーチ、オリコン週間アルバムランキング3位を獲得！
UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之)は、2025年10月22日に発売したカラフルピーチの1stフルアルバム「PEACHFUL ～カラフルピーチ 1stアルバム～」が、オリコン週間アルバムランキング(2025年11月3日付)で3位を獲得したことをお知らせします。
このアルバムには、2023年にリリースされた初のオリジナル曲『On-Party!』や同年末リリースの2ndシングル『マイヒーロー』や、2024年に幕張メッセで開催されたイベントで披露した『Toriko!!!!』、今年Music Videoが公開された『べいびーらぶ』などを収録しています。
各メンバーによるユニット曲や、結成5周年を記念して2025年6月に全国の映画館でライブビューイングを行ったイベントのテーマ曲に加え、さらなる新曲も複数収録した、今のカラフルピーチのすべてをぶつけた完全無欠の1stアルバムです。(初回限定盤にはランダムでトレーディングカード封入)
■アルバムについて
<概要>
アーティスト：カラフルピーチ
タイトル：PEACHFUL ～カラフルピーチ 1stアルバム～
発売日：2025年10月22日(水)
形態：CD
※トレーディングカードランダム封入初回限定盤
品番：UUUM-0057
価格：\2,500(税抜)/ \2,750(税込)
<収録曲>
01. 僕らカラフルピーチ
02. サマーコール
03. Da-Cho
04. On-Party!
05. マイヒーロー
06. Toriko!!!!
07. べいびーらぶ
08. これからメシ☆
09. シャンパンタワー
10. ヴィヴァナッジ
11. アンラッキーモンスター
12. ゆびきりレイン
■カラフルピーチについて
2020年に誕生した実況グループ「カラフルピーチ」略して「からぴち」！
個性豊かなメンバーがマインクラフトで繰り広げるストーリーはどれも面白く、クオリティーの高いものばかり！
YouTubeチャンネル登録者数は230万人、総再生数は25億回にのぼります。(2025年10月29日現在)
2024年の幕張メッセ単独ライブ後、2025年6月にはぴあアリーナMMにて3公演計2.7万人動員、同日全国約200箇所の映画館にてライブビューイング実施、会場と合わせてのべ8万人の観客を動員しました。
公式YouTube：https://www.youtube.com/@colorful_peach
公式サイト：https://colorful-peach.com/
公式X：https://x.com/official_clpc
公式LINE：https://page.line.me/950qawee
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@official_clpc
【UUUM株式会社について】
UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。 国内最大級のMCN(マルチチャンネルネットワーク)であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。 15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。
社名：UUUM(ウーム)株式会社
代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之
設立：2013年6月