カラフルピーチ、オリコン週間アルバムランキング3位を獲得！

UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之)は、2025年10月22日に発売したカラフルピーチの1stフルアルバム「PEACHFUL ～カラフルピーチ 1stアルバム～」が、オリコン週間アルバムランキング(2025年11月3日付)で3位を獲得したことをお知らせします。




このアルバムには、2023年にリリースされた初のオリジナル曲『On-Party!』や同年末リリースの2ndシングル『マイヒーロー』や、2024年に幕張メッセで開催されたイベントで披露した『Toriko!!!!』、今年Music Videoが公開された『べいびーらぶ』などを収録しています。


各メンバーによるユニット曲や、結成5周年を記念して2025年6月に全国の映画館でライブビューイングを行ったイベントのテーマ曲に加え、さらなる新曲も複数収録した、今のカラフルピーチのすべてをぶつけた完全無欠の1stアルバムです。(初回限定盤にはランダムでトレーディングカード封入)


■アルバムについて

<概要>


アーティスト：カラフルピーチ


タイトル：PEACHFUL ～カラフルピーチ 1stアルバム～


発売日：2025年10月22日(水)


形態：CD


※トレーディングカードランダム封入初回限定盤


品番：UUUM-0057


価格：\2,500(税抜)/ \2,750(税込)



<収録曲>


01. 僕らカラフルピーチ


02. サマーコール


03. Da-Cho


04. On-Party!


05. マイヒーロー


06. Toriko!!!!


07. べいびーらぶ


08. これからメシ☆


09. シャンパンタワー


10. ヴィヴァナッジ


11. アンラッキーモンスター


12. ゆびきりレイン


■カラフルピーチについて



2020年に誕生した実況グループ「カラフルピーチ」略して「からぴち」！


個性豊かなメンバーがマインクラフトで繰り広げるストーリーはどれも面白く、クオリティーの高いものばかり！


YouTubeチャンネル登録者数は230万人、総再生数は25億回にのぼります。(2025年10月29日現在)


2024年の幕張メッセ単独ライブ後、2025年6月にはぴあアリーナMMにて3公演計2.7万人動員、同日全国約200箇所の映画館にてライブビューイング実施、会場と合わせてのべ8万人の観客を動員しました。



公式YouTube：https://www.youtube.com/@colorful_peach


公式サイト：https://colorful-peach.com/


公式X：https://x.com/official_clpc


公式LINE：https://page.line.me/950qawee


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@official_clpc


【UUUM株式会社について】

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。 国内最大級のMCN(マルチチャンネルネットワーク)であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。 15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。


社名：UUUM(ウーム)株式会社


代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之


設立：2013年6月