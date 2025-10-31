これぞグラフィック・コミックの到達点!!大嶋宏和『GHOST』が10月31日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はMeDu COMICS レーベルより2025年10月31日にコミックス『GHOST』（著:大嶋宏和）を発売いたします。
あなたが死んでも世界はつづく
大嶋宏和『GHOST』
■あらすじ
妻を亡くした元尾吾郎(36)、売れない芸人を続ける野村満(37)、離婚して祖母の家で暮らす富士夫岳志(34)。
同じ工場で働く３人がなんとなくツルむのは年齢が近いという共通点でのみ。
暗闇一歩手前の日々にブライトサイドはあるのか？
■コミックス情報
MeDu COMICS
『GHOST』
著者：大嶋宏和
発売日：2025年10月31日
価格 ：1,595円(税込)
判型 ：A5
ISBN：978-4-8236-0943-5
試し読み：https://comic-medu.com/series/9c5349bf1d6f2(https://app.gotbb.jp/redirect/rd.php?id=OxoUrn2NiGhccjwA0R7OsTlNQNrvviBm)
■著者情報
大嶋宏和
1980年生まれ、大阪市在住。細々とマンガを描く日々。
2016年春に作品集「SHITTY GIRL」を自主出版。好きな作家はダエル・クロウズ。
HP：http://ordinaryfuneral.com/
■新刊購入特典
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/324_1_c371299947740d014973769bd2554ca5.jpg?v=202510311057 ]
詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/comics/separatevolume/meducomics/hitodumakibou05
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
■既刊も好評発売中！
大嶋宏和『LOW LIFE』
『LOW LIFE』
著者：大嶋宏和
価格 ：990円(税込)
判型 ：A5
ISBN：978-4-8236-0050-0
大嶋宏和『LONG VACATION』
『LONG VACATION』
著者：大嶋宏和
価格 ：1,650円(税込)
判型 ：A5
ISBN：978-4-8236-0354-9
■COMIC MeDu
「MeDu」とは漫画を愛する全ての人々に贈るジャンル不問の全年齢向け無料コミックサイトです。
「MeDu」という名前は「愛づる」から名付けました。
漫画を読むこと、創ることを愛する人々が集う場にすべく作り手の「愛」が溢れる作品をノンジャンルでお届けいたします。
COMIC MeDu：http://www.comic-medu.com/
