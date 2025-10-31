大型犬ふれあいカフェ「セラピーメイト」1周年記念キャンペーン！

株式会社GoWest

セラピードッグを中心とした大型犬と心温まる時間を過ごせる「大型犬ふれあいカフェ『セラピーメイト』」（所在地：愛知県新城市）は、2024年9月のオープンから1周年を迎えました。これを記念して、初めてご利用いただく方を対象に「大型犬ふれあい30分無料体験」を2025年12月2日（火）から12月7日（日）まで開催いたします。

「大型犬ふれあい30分無料体験」ご予約はこちらから

https://pro.form-mailer.jp/fms/df70f14b342146

◆セラピードッグが迎える癒しの空間

当カフェは、セラピードッグとして活躍する大型犬を中心に、来場者の皆さまを温かくお迎えするふれあいスペースを提供しています。

ドッグカフェも併設されており、ふれあい体験後はゆったりとお茶を楽しみながら、犬たちとの余韻に浸ることも可能です。

さらに、併設のドッグランを利用するワンちゃんたちと出会えることもあり、犬好きの方にはたまらないひとときをお過ごしいただけます。

◆セラピードッグたちのぬくもりにふれてほしい

近年、大型犬とのふれあい体験は増えていますが、当カフェではセラピードッグとして実際に高齢者施設や福祉現場で活動している犬たちが皆さまをお迎えします。

穏やかで優しく、人の気持ちに寄り添うように接してくれる彼らとの時間は、ただ「かわいい」だけでなく、心がほっと和らぐ特別なひとときです。

今回のキャンペーンでは、そんなセラピードッグたちとのふれあいを30分間無料で体験いただけます。

ぜひこの機会に、癒しの力を持つ大型犬たちの魅力にふれてみてください。

※大型犬とのふれあいにご不安がある方や、6歳以下のお子さまには、穏やかな小型犬とのふれあいもご案内しております。安心してご参加ください。

◆法人・団体での見学も受付中

また、法人・会社・学校など団体での見学も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

＜ キャンペーン概要 ＞

開催期間：2025年12月2日（火）～12月7日（日）

開催時間：各日 10:00～13:00

1日6回開催 各回（30分）

１.10:00／２.10:30／３.11:00/４.11:30／５.12:00／６.12:30

対象 ：初めてご利用される方（7歳以上）

参加費 ：無料（要予約／当日受付可※定員になり次第締切）

場所 ：サーブアイランド内 大型犬ふれあいカフェ「セラピーメイト」

（愛知県新城市豊岡字田ノ島52-9 特養老人ホーム翠華の里内）

予約 ：https://pro.form-mailer.jp/fms/df70f14b342146

◆わたしたちの想い

～犬と人をつなぐ、地域の憩いカフェ。こころに寄り添う、大きなぬくもり。～

大型犬ふれあいカフェ「セラピーメイト」は、犬たちが持つ癒しの力をより多くの方に感じていただきたいという思いから誕生しました。

仕事や勉強の疲れを癒しに来る方、旅行の途中で立ち寄る方、犬は好きだけれど家庭の事情で飼えない方、将来犬に関わる仕事を夢見る子どもたちなど、これまで多くのお客様にご利用いただいています。

その支えのおかげで、オープンから1周年を迎えることができました。

今回のキャンペーンを通じて、より多くの方にセラピードッグたちの温かさと存在の力を感じていただき、地域の皆さまにとって気軽に立ち寄れる“憩いの場”として、犬たちと共にあたたかい空間づくりを続けてまいります。

施設概要

名称 ：サーブアイランド 大型犬ふれあいカフェ「セラピーメイト」

所在地 ：愛知県新城市豊岡字田ノ島52-9 特養老人ホーム翠華の里内

オープン：2024年9月

併設施設：ドッグカフェ、ドッグラン

本件に関するお問い合わせ先

日本セラピーメイト協会 広報担当

TEL：03-5843-6390

FAX：050-3588-0354

E-mail：serveisland0624@gmail.com

◆サーブアイランド ：https://serveisland.com/

◆大型犬ふれあいカフェ「セラピーメイト」：https://therapycafemate.jp.net/

◆一般社団法人日本セラピーメイト協会 ：https://therapymate.jp/