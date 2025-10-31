中部電力株式会社を引受先とし、第三者割当増資による資金調達を実施

株式会社マプリィ

株式会社マプリィ（代表取締役：山口 圭司 以下「マプリィ」）は、中部電力株式会社（代表取締役社長：林 欣吾 以下「中部電力」）を引受先とし、第三者割当増資による資金調達を実施いたしました。

中部電力は、大規模製材事業への参画を足掛かりに、スタートアップ企業が保有するテクノロジーの活用や大規模施業を可能とする体制構築による森林経営の業務効率化と労働力確保に取り組み、持続可能な国内森林資源バリューチェーンの構築を目指しています。また、間伐・剪定材リサイクル、早生樹栽培や、成長領域であるSAF・バイオエタノール製造にも取り組んでいきます。

マプリィは、リモートセンシングをはじめとする機器・ソフトウェアを、現場で導入しやすい価格帯で直感的に扱いやすいサービスとして提供することで、林業の省力化やデジタル技術の普及に貢献しています。

今回の資金調達を通じて、AIによる森林経営計画の策定支援や、自律型林業機械の開発など、林業の未来を切り開く挑戦を進めるなど、 中部電力とともに持続可能な森林経営の実現と林業の新たな可能性を切り拓いてまいります。

中部電力株式会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81901/table/86_1_3b84622be6f6f0a4cc9e05f0ddace01e.jpg?v=202510311057 ]