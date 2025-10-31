大人気アニメ『呪術廻戦』、“「渋谷事変」当日” 10月31日（金） 午前11時より「ABEMA」で第2期の全話一挙無料放送が決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気アニメ『呪術廻戦』において、作中で起こった「渋谷事変」の当日10月31日（金）午前11時より、第2期全話を一挙無料放送いたします。

『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、本作では特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が、呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれます。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博し累計発行部数は1億部を突破。2020年10月、2023年7月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 0』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒットを記録。2026年1月より待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」の放送が決定しているほか、第3期の放送開始に向け、2025年11月7日（金）より『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開予定で、多くのファンの注目が集まっています。

このたび、『呪術廻戦』作中で起きた事件「渋谷事変」に合わせ、第2期の全話一挙無料放送が決定いたしました。「渋谷事変」当日10月31日（金）午前11時より、第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」全話を一挙無料放送。放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

ぜひ「渋谷事変」当日は「ABEMA」で、虎杖たち呪術師の熾烈な戦いの数々を無料でお楽しみください。

■「渋谷事変」当日！『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」全話一挙無料放送 概要

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月31日（金）午前11時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CSAwE2rJDQgUeB

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」なら『呪術廻戦』TVアニメシリーズから『劇場版 呪術廻戦 0』までいつでも全話見放題！

▼TVアニメシリーズ：https://abema.tv/video/title/536-1?s=536-1_s3&eg=536-1_eg0(https://abema.tv/video/title/536-1?s=536-1_s3&eg=536-1_eg0)

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

▼『劇場版 呪術廻戦 0』：https://abema.tv/video/title/536-4

(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ