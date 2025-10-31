こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【冬の韓国フェア】人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい！話題の“旨辛”“チーズ”も牛角で！
～定番の「サムギョプサル」から話題の「チュクミ」「カルボナーラトッポギ」まで～
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2025年11月6日（水）より、冬季限定の『韓国フェア～韓国屋台祭～』を全国にて開催します。今年は、冬に恋しい“旨辛”や“チーズ”を掲げた、韓国屋台グルメが勢ぞろい。
本フェアで主役の『牛角流サムギョプサル』は、香ばしく焼き上げたジューシーな豚カルビを、「サンチュ味噌」「コチュマヨ」「チーズソース」の3種ソースで楽しむ定番の一皿。また、一口で脂の旨みが広がる『コロコロ牛ホルモン』や、七輪の上で踊るように焼き上がるライブ感満載の『チュクミ（イイダコの七輪焼き）』も、焼肉屋ならではの味わいです。
さらに、辛さ際立つ『イイダコと豚肉の辛口炒め』や、じんわり辛味がクセになる『ピリ辛マンドゥ』など、“旨辛派”にぴったりのおつまみが登場。さらに、とろけるチーズ×旨辛ダレが相性抜群な『チーズ旨辛
チキン』、濃厚でクリーミーな『カルボナーラトッポギ』など、冬に恋しい“旨辛”と“チーズ”
グルメも勢ぞろいです。
食後は、七輪で炙ってサクサク×ひんやり食感が楽しい『チョコチュロスクッキーバニラ』で、最後まで“渡韓気分”を味わえます。
「牛角・韓国フェア～冬の韓国屋台祭～」 詳細
■販売期間：2025年11月6日(木)～12月25日(木)
■販売店舗：全国の牛角店舗 ※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前を除く
▼詳しくはこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202511_korea/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_term=202511_korea_cp
■選べる豚カルビ×3種ソースでカスタム！
『牛角流サムギョプサル』（旨辛ダレ /塩胡椒） 693円
香ばしく焼きあげる豚カルビは、「旨辛ダレ」と「塩胡椒」から選べる2つの味わい。 さらに「サンチュ味噌」「チーズソース」「コチュマヨ」の3種のソースを自由に組み合わせて、包むたびに新しい美味しさに出会える牛角流サムギョプサルです。 “自分だけの最強セット”を見つけてください。
■飛び出す極上の脂！
『コロコロ牛ホルモン（マルチョウ）』 638円
噛めばじゅわっと脂が弾けるマルチョウを、七輪で香ばしく。
脂の甘みが滴る“ごちそうホルモン”です。
■ダンシング・チュクミ
『イイダコの七輪焼き』 638円
七輪の上で踊るように焼き上がる、イイダコのライブ感。
■スパイシー・チュクミ
『イイダコと豚肉の旨辛炒め』 473円
本格的な辛さが際立つ、イイダコ×豚肉の相性抜群コンビ。
弾む食感とジューシーな旨みが一体となり、濃厚なコクがクセになる！
■旨辛×チーズで無敵！
『チーズ旨辛チキン』 528円
旨辛ダレをまとったチキンに、熱々とろ～りチーズが絡む至福の一口。
コク深いまろやかさが、ジューシーなチキンをやさしく包み込みます。
■もちっ×とろっ…幸福
『カルボナーラトッポギ』 473円
もっちりトッポギに、チーズと濃厚ソースが絡む“愛され”メニュー。
クリーミーな優しさが、心まで満たす味わいです。
■ジュ～シ～！韓国風餃子
『ピリ辛マンドゥ』 418円
ピリッと広がる辛さが後を引く、期間限定マンドゥ。
もちもち生地の中から、ジュワッと肉汁があふれ出す一皿です。
定番の「ねぎ塩マンドゥ」とは、ひと味違う刺激をお楽しみください。
■サクとろ♪七輪スイーツ
『チョコチュロスクッキーバニラ』 418円
七輪で炙ったアツアツのチョコチュロスに、ひんやりバニラをオン。
サク＆トロ食感にチョコソースが重なる、プチご褒美デザートです。
【牛角公式アプリ ダウンロードはこちら】
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル 代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
▼ 取材・掲載に関するお問い合わせ
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
